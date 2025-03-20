Bloomberg: акции американских энергетических компаний растут на опасениях из-за инфляции

Как сообщает агентство, в этом году цена на нефть может снизиться примерно на 6%, но акции энергетических компаний сейчас являются самыми доходными из 11 секторов фондового рынка. В 2025 году группа компаний выросла почти на 8% на фоне общего снижения рынка почти на 4%.
В последний раз этот сектор лидировал в индексе S&P 500 в течение целого года в 2022 году, когда после начала СВО цены на нефть подскочили выше 100 долларов за баррель, говорится в материале агентства. Однако в 2024 году этот сектор обрушился, прибавив лишь около 2%, в то время как общий объем рынка вырос более чем на 20% благодаря акциям технологических компаний. В эту среду цена на нефть составляла около 67 долларов.
Клиенты Bank of America Corp. вложили средства в энергетику больше, чем в любой другой сектор, поскольку индекс S&P 500 на прошлой неделе пошёл на поправку. Крупными покупателями были институциональные инвесторы, поскольку эта группа зафиксировала самый большой приток средств со времён кризиса банка Silicon Valley, показал анализ банка.
Согласно данным, собранным Bloomberg Intelligence, в третьем квартале в этом секторе также ожидается двузначный рост прибыли, а в следующие три месяца — рекордный рост прибыли на 20%.