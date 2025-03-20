Bloomberg: акции американских энергетических компаний растут на опасениях из-за инфляции

В последний раз этот сектор лидировал в индексе S&P 500 в течение целого года в 2022 году, когда после начала СВО цены на нефть подскочили выше 100 долларов за баррель, говорится в материале агентства. Однако в 2024 году этот сектор обрушился, прибавив лишь около 2%, в то время как общий объем рынка вырос более чем на 20% благодаря акциям технологических компаний. В эту среду цена на нефть составляла около 67 долларов.



Клиенты Bank of America Corp. вложили средства в энергетику больше, чем в любой другой сектор, поскольку индекс S&P 500 на прошлой неделе пошёл на поправку. Крупными покупателями были институциональные инвесторы, поскольку эта группа зафиксировала самый большой приток средств со времён кризиса банка Silicon Valley, показал анализ банка.