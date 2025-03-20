Аналитик рассказала, почему падает курс доллара

С начала года американская валюта потеряла по отношению к рублю порядка 15% стоимости. В чем причины такого снижения позиций доллара и как будет развиваться ситуация вокруг главной мировой резервной валюты — Финансам Mail рассказала Анна Кокорева, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».