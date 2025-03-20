Аналитик рассказала, почему падает курс доллара

Она отметила, что главным фактором для динамики доллара является текущая экономическая и политическая ситуация в США.
«На фоне смены правительства происходят перемены как во внутренней среде, так и внешней, которые воспринимаются участниками рынка по-разному, но в большей степени пока негативно», — отметила эксперт.
В первую очередь речь идет о тарифных планах Дональда Трампа, которые вносят существенную неопределенность и нестабильность в мировую экономику, а также могут принести негативные последствия для самих Штатов.
Да, доллар в целом ослабевает к мировым валютам с начала года, не только к рублю.
Сказать точно, где предел для рубля сложно, но в целом курс может опуститься ниже 80 рублей при благоприятном стечение обстоятельств.
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