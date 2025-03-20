Американские виноделы выступают против поставок вина из Европы

«Мы понимаем, какие последствия это может вызвать, и не воспринимаем эти заявления легкомысленно. На данный момент уведомление в федеральном реестре по этому вопросу еще не опубликовано, и возможно, как США, так и ЕС могут изменить свою позицию в текущем противостоянии, но в данный момент существует риск, что товары могут быть обложены пошлинами, если они будут поставлены в США в апреле», — отметил руководитель альянса Бен Анефф.