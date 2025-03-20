Американские виноделы выступают против поставок вина из Европы

Американский винный торговый альянс (The US Wine Trade Alliance, USWTA) обратился к американским компаниям с призывом временно приостановить поставки вина, спиртных напитков и пива из ЕС, ссылаясь на высокие риски введения новых тарифов. Об стало известно из письма ассоциации к компаниям США, торгующим алкоголем.
В начале марта Евросоюз объявил о намерении с апреля установить пошлины на американские товары, включая бурбон, как ответную меру на повышение США тарифов на европейские сталь и алюминий. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 200%-ные пошлины на вино, шампанское и другие алкогольные напитки из Европы, если ЕС не отменит решение о тарифах на бурбон.
«Мы понимаем, какие последствия это может вызвать, и не воспринимаем эти заявления легкомысленно. На данный момент уведомление в федеральном реестре по этому вопросу еще не опубликовано, и возможно, как США, так и ЕС могут изменить свою позицию в текущем противостоянии, но в данный момент существует риск, что товары могут быть обложены пошлинами, если они будут поставлены в США в апреле», — отметил руководитель альянса Бен Анефф.
The US Wine Trade Alliance (USWTA) представляет интересы всех участников винного рынка США и активно выступает против введения тарифов на вино. Организация объединяет импортеров, оптовиков, ритейлеров, виноделов и рестораторов, отстаивая политику нулевых тарифов на импортируемое вино.
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