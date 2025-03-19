Запрет на заключение новых договоров ИСЖ вступит в силу в 2026 году

«В течение 2025 года на рынке будут представлены одновременно и продукты ДСЖ, и продукты ИСЖ. Страховщики смогут разработать свои программы ДСЖ, адаптировать их под потребности клиентов. С 2026 года вступит в силу запрет на заключение новых договоров ИСЖ. К этому моменту заменить ИСЖ сможет ДСЖ, удовлетворяя спрос потребителей на страховые продукты с инвестиционной составляющей», — сказал он.