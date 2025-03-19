Запрет на заключение новых договоров ИСЖ вступит в силу в 2026 году

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Запрет на заключение новых договоров инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) вступит в силу в 2026 году, вместо них у потребителей будет возможность заключать договоры долевого страхования жизни (ДСЖ). Об этом сообщил директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов в интервью «Комерсантъ-страхование».
«В течение 2025 года на рынке будут представлены одновременно и продукты ДСЖ, и продукты ИСЖ. Страховщики смогут разработать свои программы ДСЖ, адаптировать их под потребности клиентов. С 2026 года вступит в силу запрет на заключение новых договоров ИСЖ. К этому моменту заменить ИСЖ сможет ДСЖ, удовлетворяя спрос потребителей на страховые продукты с инвестиционной составляющей», — сказал он.
По его словам, департамент страхового рынка Банка России рассчитывает, что участники рынка будут предлагать клиентам продукты, предусматривающие достаточную страховую защиту, то есть в случае смерти или других тяжелых жизненных обстоятельств по ДСЖ будут выплачиваться значительные суммы относительно совокупной величины страховой премии.
Кроме того, Смирнов отметил, что старые полисы ИСЖ, оформленные до 2026 года, продолжат действовать. «Права клиентов в страховой части таких договоров с первого января 2027 года также будут защищены системой гарантирования, работа которой будет запущена к тому времени», — подчеркнул директор департамента.