ВТБ внедрил подтверждение операций по селфи для защиты от мошенников

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. ВТБ в рамках работы по защите клиентов от мошенников внедрил в свое приложение функцию подтверждения финансовых операций с помощью селфи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.
«ВТБ запустил новый инструмент для защиты от мошенников: биометрическое подтверждение операций в мобильном приложении “ВТБ онлайн”. Теперь пользователи Android могут подтверждать переводы, платежи и другие операции с помощью распознавания лица по фото. Вскоре можно будет сделать эту функцию обязательной для ряда операций, что позволит исключить несанкционированные действия в личном кабинете», — сказали в пресс-службе.
С конца февраля новая функция стала доступна для более 1,9 млн клиентов. Чтобы получить доступ к услуге, необходимо сдать биометрию в Единую биометрическую систему в отделениях банков или через приложение «Госуслуги биометрия».
В апреле подтверждение финансовых операций по селфи должно заработать в веб-версии «ВТБ онлайн», уточнил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. «В дальнейшем биометрия позволит не только подтверждать платежи и переводы, но и входить в “ВТБ онлайн”, получать кредиты и совершать карточные операции», — сказал он ТАСС через пресс-службу банка.
Ранее заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков заявлял журналистам, что пользователи «ВТБ онлайн» с февраля смогут устанавливать самоограничения на операции в приложении и интернет-банке.