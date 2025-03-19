ВТБ внедрил подтверждение операций по селфи для защиты от мошенников

«ВТБ запустил новый инструмент для защиты от мошенников: биометрическое подтверждение операций в мобильном приложении “ВТБ онлайн”. Теперь пользователи Android могут подтверждать переводы, платежи и другие операции с помощью распознавания лица по фото. Вскоре можно будет сделать эту функцию обязательной для ряда операций, что позволит исключить несанкционированные действия в личном кабинете», — сказали в пресс-службе.