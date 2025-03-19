В Совфеде рассказали о новом способе борьбы с банковским мошенничеством

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил российским банкам ввести «временную заморозку» переводов на несколько часов для предотвращения мошенничества, связанного с отправкой средств на криптокошельки. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.
По его словам, такая мера позволит клиентам осознать возможную ошибку и вернуть свои средства до того, как они будут утрачены.
«Частый способ банковского мошенничества — убедить человека перевести деньги на криптокошелек. После перевода украденные деньги невозможно отследить, а при обращении в полицию сотрудники редко успевают что-то сделать. Для борьбы с подобными нарушениями я бы предложил внедрить возможность временной заморозки подобных переводов — условный период охлаждения в течение нескольких часов. Подобная мера поможет людям осознать совершенную ошибку, и в случае их оперативного обращения в полицию финансовые средства можно будет вернуть с наименьшими потерями», — отметил Гибатдинов.
Сенатор также предложил создать механизм удаленного уведомления о «случайном переводе» средств. В рамках этой меры можно было бы отправлять оповещение человеку, получившему ошибочный платеж, с просьбой подтвердить операцию. Для информирования предлагается использовать мобильные приложения банков или СМС-сообщения.
«Получается, если перевод действительно будет проведен добросовестно, это позволит, с одной стороны, подтверждать законность получения денежных средств, а с другой — позволит в случае незаконного обогащения предупредить клиента, которому были переведены деньги, об ответственности», — добавил Гибатдинов.
Эти инициативы, по мнению сенатора, призваны повысить уровень безопасности банковских операций и минимизировать количество успешных мошеннических действий.
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