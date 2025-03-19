В Совфеде рассказали о новом способе борьбы с банковским мошенничеством

«Частый способ банковского мошенничества — убедить человека перевести деньги на криптокошелек. После перевода украденные деньги невозможно отследить, а при обращении в полицию сотрудники редко успевают что-то сделать. Для борьбы с подобными нарушениями я бы предложил внедрить возможность временной заморозки подобных переводов — условный период охлаждения в течение нескольких часов. Подобная мера поможет людям осознать совершенную ошибку, и в случае их оперативного обращения в полицию финансовые средства можно будет вернуть с наименьшими потерями», — отметил Гибатдинов.