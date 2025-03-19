Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совфеде рассказали о новом способе борьбы с банковским мошенничеством

Производить заморозку подозрительных банковских переводов призвал сенатор Айрат Гибатдинов. Свою позицию он озвучил изданию NEWS.ru.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил российским банкам ввести «временную заморозку» переводов на несколько часов для предотвращения мошенничества, связанного с отправкой средств на криптокошельки. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.

По его словам, такая мера позволит клиентам осознать возможную ошибку и вернуть свои средства до того, как они будут утрачены.

«Частый способ банковского мошенничества — убедить человека перевести деньги на криптокошелек. После перевода украденные деньги невозможно отследить, а при обращении в полицию сотрудники редко успевают что-то сделать. Для борьбы с подобными нарушениями я бы предложил внедрить возможность временной заморозки подобных переводов — условный период охлаждения в течение нескольких часов. Подобная мера поможет людям осознать совершенную ошибку, и в случае их оперативного обращения в полицию финансовые средства можно будет вернуть с наименьшими потерями», — отметил Гибатдинов.

Сенатор также предложил создать механизм удаленного уведомления о «случайном переводе» средств. В рамках этой меры можно было бы отправлять оповещение человеку, получившему ошибочный платеж, с просьбой подтвердить операцию. Для информирования предлагается использовать мобильные приложения банков или СМС-сообщения.

«Получается, если перевод действительно будет проведен добросовестно, это позволит, с одной стороны, подтверждать законность получения денежных средств, а с другой — позволит в случае незаконного обогащения предупредить клиента, которому были переведены деньги, об ответственности», — добавил Гибатдинов.

Эти инициативы, по мнению сенатора, призваны повысить уровень безопасности банковских операций и минимизировать количество успешных мошеннических действий.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».