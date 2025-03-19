В Думу внесут законопроект о праве ЦБ выдавать кредиты правительству

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков внесут на рассмотрение Госдумы законопроект, снимающий ограничения на выдачу Центральным банком кредитов правительству для финансирования дефицита федерального бюджета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.
«Председатель партии “Справедливая Россия — За правду”, руководитель парламентской фракции СРЗП Сергей Миронов предлагает разрешить Центробанку предоставлять кредиты правительству России под 0,15% годовых. Законопроект по данному вопросу будет внесен на рассмотрение Государственной думы. Соавтором инициативы выступил заместитель председателя Госдумы, депутат парламентской фракции СРЗП Александр Бабаков», — говорится в сообщении.
Законопроектом (есть в распоряжении ТАСС) предлагается внести изменения в закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», наделив ЦБ РФ правом предоставлять кредиты правительству РФ для финансирования дефицита федерального бюджета, а также приобретать государственные ценные бумаги при их первичном размещении. Предполагается, что процентная ставка по такому кредиту не сможет превышать 0,15% годовых. Кроме того, предлагается разрешить Центробанку предоставлять кредиты для финансирования дефицитов бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Согласно действующему закону, ЦБ не имеет права предоставлять такие кредиты.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, снятие ограничений на прямое финансирование государственных нужд Банком России позволит обеспечить стабильное финансирование государственных программ при минимальных затратах, снизить зависимость бюджета от рыночных условий и колебаний процентных ставок. «Предлагаемые изменения позволят оптимизировать взаимодействие между Банком России и правительством Российской Федерации, обеспечив более эффективное использование финансовых ресурсов страны в интересах ее социально-экономического развития», — говорится в документе.