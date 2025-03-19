В Думу внесут законопроект о праве ЦБ выдавать кредиты правительству

Законопроектом (есть в распоряжении ТАСС) предлагается внести изменения в закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», наделив ЦБ РФ правом предоставлять кредиты правительству РФ для финансирования дефицита федерального бюджета, а также приобретать государственные ценные бумаги при их первичном размещении. Предполагается, что процентная ставка по такому кредиту не сможет превышать 0,15% годовых. Кроме того, предлагается разрешить Центробанку предоставлять кредиты для финансирования дефицитов бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Согласно действующему закону, ЦБ не имеет права предоставлять такие кредиты.