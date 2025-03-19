У российских водителей резко выросли зарплаты

Чаще всего в вакансиях для водителей такси предлагается работа по гибкому графику: за последний год такое условие упоминалось в более чем 9 тыс. вакансий. При этом за год работодатели стали предлагать такой формат работы на 51% чаще. Примечательно, что водитель такси может работать вахтовым методом: за год число таких предложений достигло более 1 тыс. вакансий. При этом число вакансий для таксистов-вахтовиков выросло сразу на 78%. Причем медианная предлагаемая зарплата в вакансиях с вахтовым методом для водителей такси достигла 179 тыс. руб. (+34 тыс. за год).