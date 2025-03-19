Топ-3 популярных направлений отдыха на весенних каникулах в России и за рубежом

«Эмираты в целом очень востребованное направление для отдыха с детьми. В первую очередь потому, что там создана максимально удобная инфраструктура, чтобы проводить время с младшими членами семьи, а также потому, что именно в этой стране очень качественные парки развлечений, которые нравятся детям всех возрастов. Среди туристов популярны поездки в Дубай и Абу-Даби», — уточнил специалист.