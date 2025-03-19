Топ-3 популярных направлений отдыха на весенних каникулах в России и за рубежом

По его словам, список популярных направлений отдыха на весенних школьных каникулах не меняется уже два года подряд — отдыхающие с детьми выбирают для поездок Египет, ОАЭ и российские курорты.
«Доля страны пирамид в этом году немного подросла — с 27% до 29%, средний чек вырос с 252 тысяч рублей до 289 тысяч. В это время популярны поездки в Шарм-эль-Шейх, а также отели с подогреваемым бассейном, где можно купаться, несмотря на перемены погоды», — рассказал Козырев.
На втором месте, по данным эксперта, находится ОАЭ — страна занимает 18% в текущей структуре продаж. Средний чек по направлению серьезно вырос — с 274 тысяч рублей в 2024 году до 330 тысяч в 2025 году.
«Эмираты в целом очень востребованное направление для отдыха с детьми. В первую очередь потому, что там создана максимально удобная инфраструктура, чтобы проводить время с младшими членами семьи, а также потому, что именно в этой стране очень качественные парки развлечений, которые нравятся детям всех возрастов. Среди туристов популярны поездки в Дубай и Абу-Даби», — уточнил специалист.
Третье место занимают отечественные города и курорты — их доля составляет 17% продаж интернет-магазина туров Travelata.ru. Несмотря на рост среднего чека, ценник остается доступным — 98 тысяч рублей в 2005 году против 83 тысяч рублей годом ранее.
Эксперт подчеркнул, что Петербург идеален для отдыха с походами по музеям и театрам. А на юге, где в конце марта уже тепло и комфортно для прогулок, можно поймать начало весны и цветения.
«Среди внутренних направлений популярны Санкт-Петербург, Адлер и Сочи-Центр. Северная столица набрала 23%, средняя цена отдыха здесь составляет 59 тысяч рублей. Такой же результат у Адлера, но средний чек выше — 104 тысячи рублей. Сочи-Центр — самое дорогое из популярных направлений: 118 тысяч рублей в среднем за тур», — отметил Козырев.
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