Товарооборот Японии и РФ сократился в феврале на 12,58%

В феврале 2025 года Япония нарастила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ на 3,8% по сравнению с тем же периодом 2024 года. При этом она, как и в предыдущие месяцы, не покупала российскую нефть, в отношении которой совместно со странами Группы семи был введен потолок цен, за исключением поставок с «Сахалина-2», увязанных с поставками СПГ с этого проекта.