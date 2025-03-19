Товарооборот Японии и РФ сократился в феврале на 12,58%

Объем импорта из РФ за этот период снизился на 10%, в то время как объем экспорта в Россию упал на 22,1% по сравнению с прошлогодним периодом.
В феврале 2025 года Япония нарастила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ на 3,8% по сравнению с тем же периодом 2024 года. При этом она, как и в предыдущие месяцы, не покупала российскую нефть, в отношении которой совместно со странами Группы семи был введен потолок цен, за исключением поставок с «Сахалина-2», увязанных с поставками СПГ с этого проекта.
Япония в феврале сократила поставки легковых автомобилей в РФ на 23,8%, а запчастей и комплектующих — на 26,8%.
В феврале 2025 года она нарастила импорт российских зерновых на 132,3%, но сократила импорт овощей на 51,5%. Япония также сократила ввоз угля на 79,4%, стали — на 94,7%, цветных металлов — на 41,9%. Между тем она нарастила поставки в РФ изделий из пластика на 149%, бумажной продукции — на 24,1%.