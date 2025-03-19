Страховые выплаты из-за столкновения судов у Британии могут достичь $300 млн

Выяснением обстоятельств столкновения занимаются сотрудники британского Отделения расследования морских происшествий при содействии представителей двух государств, под флагами которых ходили суда, — США и Португалии. Кроме того, в дознании принимают участие эксперты Пентагона, поскольку Stena Immaculate выполнял военную миссию США по доставке груза на склад авиационного топлива в Йоркшире.