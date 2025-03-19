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Страховые выплаты из-за столкновения судов у Британии могут достичь $300 млн

Согласно заключению рейтингового агентства Morningstar DBS, оба судна не подлежат восстановлению.

Источник: РИА "Новости"

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Столкновение контейнеровоза Solong с танкером Stena Immaculate, перевозившим 220 тыс. баррелей авиационного топлива, в Северном море у берегов Британии может обойтись страховым компаниям в $100-$300 млн. Об этом сообщила газета Politico.

Согласно заключению рейтингового агентства Morningstar DBS, оба судна не подлежат восстановлению. Кроме того, необходимо учитывать расходы на очистку от загрязнения акватории утечки нефти, а также 17,5 тыс. баррелей авиационного топлива.

Выяснением обстоятельств столкновения занимаются сотрудники британского Отделения расследования морских происшествий при содействии представителей двух государств, под флагами которых ходили суда, — США и Португалии. Кроме того, в дознании принимают участие эксперты Пентагона, поскольку Stena Immaculate выполнял военную миссию США по доставке груза на склад авиационного топлива в Йоркшире.