Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: инвесторы бегут из акций Индии в Китай

Глобальные инвесторы рекордными темпами продают акции индийского фондового рынка, чтобы купить китайские бумаги, сообщает агентство Reuters.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как отмечает издание, индийские акции на фоне падения доходов из-за высокой инфляции и процентных ставок снизились на 13% с рекордных максимумов сентября 2024 года. Потеря рыночной стоимости оценивалась в 1 трлн долларов. В этих условиях привлекательным для инвесторов стал Китай.

«Когда Китай получает потоки, Индия не получает», — приводит Reuters слова Джитании Кандхари из Morgan Stanley.

По данным издания, иностранные инвесторы с октября вывели почти 29 млрд долларов из индийских акций. Средства они перенаправили в Китай, где эталонный индекс Гонконга Hang Seng вырос на 36% с конца сентября.

Кроме того, китайский фондовый рынок оказался убежищем от торговой войны президента США Дональда Трампа. Он относительно дешев и стоит на пороге экономического восстановления, подчеркивает агентство.