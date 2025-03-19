СМИ: инвесторы бегут из акций Индии в Китай

Как отмечает издание, индийские акции на фоне падения доходов из-за высокой инфляции и процентных ставок снизились на 13% с рекордных максимумов сентября 2024 года. Потеря рыночной стоимости оценивалась в 1 трлн долларов. В этих условиях привлекательным для инвесторов стал Китай.