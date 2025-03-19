Reuters: ЕС ужесточит квоты на импорт стали с 1 апреля

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Европейский союз сократит квоты на импорт стали на 15% с 1 апреля после введения новых пошлин в США, чтобы защитить рынок от дешевого металла. Об этом сообщило агентство Reuters.
Сежурне отметил, что после введения 25-процентной пошлины в США производители из Канады, Индии и Китая будут наращивать экспорт в ЕС, что может привести к переполнению рынка и кризису европейских металлургических заводов. Кроме того, во втором полугодии 2025 года Еврокомиссия представит механизм, который заменит действующие импортные ограничения, срок которых истекает в июне 2026 года.
1 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о повышенных тарифах на товары из Канады, Китая и Мексики. Тарифы в размере 10% на импорт из КНР вступили в силу 4 февраля, а введение пошлин на канадскую и мексиканскую продукцию было отсрочено на месяц в связи с переговорами с руководством этих стран. 4 марта администрация США ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%.
11 марта Трамп заявил, что США повысят пошлины на поставки стали и алюминия из Канады в США до уровня 50%. Он пояснил, что это решение принято после введения властями Канады ответных пошлин на электроэнергию, поставляемую в США.