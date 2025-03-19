Reuters: Банк Японии стабилизировал курс иены решением по ставке

В последний раз иена торговалась по 149,33 за доллар, почти не изменившись за день после резкой первоначальной реакции, когда политики стремились больше времени уделять оценке того, как растущие экономические риски, связанные с повышением тарифов в США, могут повлиять на хрупкое восстановление экономики Японии, сообщает Reuters.