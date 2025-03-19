Reuters: Банк Японии стабилизировал курс иены решением по ставке

В последний раз иена торговалась по 149,33 за доллар, почти не изменившись за день после резкой первоначальной реакции, когда политики стремились больше времени уделять оценке того, как растущие экономические риски, связанные с повышением тарифов в США, могут повлиять на хрупкое восстановление экономики Японии, сообщает Reuters.
Растущая вероятность того, что центральный банк Японии повысит процентные ставки, способствовала росту курса иены по отношению к доллару на 5% в этом году, когда на прошлой неделе она достигла пятимесячного максимума в 146,545 за доллар, говорится в материале агентства.
Только что повысив процентные ставки в январе, правление Банка Японии единогласно проголосовало за сохранение краткосрочной процентной ставки на уровне 0,5% на двухдневном заседании, которое завершилось в среду.