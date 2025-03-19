Приправная точка регулирования. Половина специй в России — подделки

Дополнительные меры вроде МРЦ могут быть как раз связаны с усилением регулирования поставляемой продукции, не исключает Бабицын. По его словам, это может привести к заметному подорожанию подобной продукции, но принципиально на продажах сказаться не должно. По данным аналитической компании «Нильсен», с января 2024 года по январь 2025 года натуральные продажи приправ и специй сократились на 1,4%, а денежные, напротив, увеличились на 10%.