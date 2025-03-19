Председатель ФРС отметил рост риска рецессии в США

Отвечая на вопрос, будет ли финрегулятор повышать базовую процентную ставку в мае, Пауэлл подчеркнул: «Думаю, мы не будем торопиться. Как я уже говорил, у нас есть все возможности для того, чтобы дождаться дальнейшей ясности. Не будем спешить». При этом он в очередной раз подчеркнул, что «неопределенность [в американской экономике] необычайно высока», а также указал на ослабление роста потребительских расходов.