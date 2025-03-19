Председатель ФРС отметил рост риска рецессии в США

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Риск гипотетической рецессии в Соединенных Штатах растет, однако он далек от высокого уровня. Об этом заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центробанка страны, Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам очередного заседания руководящего комитета финансового регулятора.
«Всегда существует безусловная вероятность рецессии. Мы не делаем таких прогнозов. Если вы посмотрите на внешние прогнозы, специалисты в целом повысили, некоторые из них несколько повысили вероятность рецессии. Но она все еще на относительно умеренном, в районе обычного уровня. Она была крайне низкой. Если вернуться на два месяца назад, то люди говорили, что вероятность рецессии крайне низкая», — сказал он.
Отвечая на вопрос, будет ли финрегулятор повышать базовую процентную ставку в мае, Пауэлл подчеркнул: «Думаю, мы не будем торопиться. Как я уже говорил, у нас есть все возможности для того, чтобы дождаться дальнейшей ясности. Не будем спешить». При этом он в очередной раз подчеркнул, что «неопределенность [в американской экономике] необычайно высока», а также указал на ослабление роста потребительских расходов.