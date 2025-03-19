Правительство продлило отмену повышенных пеней за просрочку платежей за ЖКУ

Согласно официальному сообщению пресс-службы кабинета министров, начисление повышенных пеней за просрочку платежей за ЖКУ останется замороженным до конца 2026 года.
«Правительство продлило до конца 2026 года особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату ЖКУ без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России. Постановление об этом подписано», — говорится в заявлении.
В пресс-службе уточнили, что с начала 2025 года до конца 2026 года расчеты по пеням и штрафам будут производиться, исходя из ключевой ставки Центробанка на уровне 9,5% годовых, которая действовала на 27 февраля 2022 года. Данное решение охватывает правоотношения, вступившие в силу с 1 января 2025 года.
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, величина пеней за несвоевременную оплату ЖКУ основывается на ключевой ставке Центрального банка России, установленной на день фактического перечисления средств.
Однако, как подчеркнули в правительстве, «при нынешней ключевой ставке максимальная величина пеней оказалась бы несоразмерной платежам граждан за ЖКУ, поэтому для расчета будет использоваться значение ставки, действовавшее до повышения».
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