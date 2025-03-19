Правительство продлило отмену повышенных пеней за просрочку платежей за ЖКУ

В пресс-службе уточнили, что с начала 2025 года до конца 2026 года расчеты по пеням и штрафам будут производиться, исходя из ключевой ставки Центробанка на уровне 9,5% годовых, которая действовала на 27 февраля 2022 года. Данное решение охватывает правоотношения, вступившие в силу с 1 января 2025 года.