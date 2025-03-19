Объем продаж российских IT-решений в 2024 году составил 4,5 трлн рублей

«Цифры достаточно хорошие. На 2024 год [почти] на 50% — очень значимая цифра для нас — вырос объем продаж отечественных IT-решений. Это означает, что та механика, которую мы раскручиваем, — спрос на отечественное ПО, оборудование — эффективно работает», — прокомментировал данные министр.