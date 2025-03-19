Объем продаж российских IT-решений в 2024 году составил 4,5 трлн рублей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Объем продаж российских IT-решений и услуг по итогам 2024 года увеличился на 46% по отношению к 2023 году и достиг 4,5 трлн рублей. Это следует из представленного в Госдуме доклада министра цифрового развития РФ Максута Шадаева.
«Цифры достаточно хорошие. На 2024 год [почти] на 50% — очень значимая цифра для нас — вырос объем продаж отечественных IT-решений. Это означает, что та механика, которую мы раскручиваем, — спрос на отечественное ПО, оборудование — эффективно работает», — прокомментировал данные министр.