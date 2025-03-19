Nvidia разработала чип, работающий на пределе законов физики

Rubin выйдет на рынок во второй половине 2026 года, а следом, в 2027 году, будет предложена «ультра» версия. Этот чип позволит объединить до 576 GPU в единую конфигурацию, которая функционирует как единый чип, сообщил Хуанг. Для сравнения, текущая модель Blackwell объединяет 72 GPU в суперкомпьютере NVL72.