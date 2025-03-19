Nvidia разработала чип, работающий на пределе законов физики

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг на ежегодной конференции GTC заявил, что рост затрат на ИИ-инфраструктуру и спрос на ускоренные ИИ-чипы и программное обеспечение сохранят свой импульс в ближайшие годы. Выдержки из его выступления на конференции публикует издание The Financial Times.
Компания представила новые чипы Vera Rubin, которые способны объединяться в кластеры, насчитывающие миллионы единиц, что дает возможность обучать более крупные ИИ-модели и обслуживать большее количест компанииво пользователей с усложненными задачами.
По словам Хуанга, четыре крупнейших американских облачных провайдера резко усилили закупки графических процессоров Nvidia в этом году, что подчеркивает растущую потребность технологического сектора в мощностях для обработки данных. Последний высокопроизводительный чип компании, Blackwell, дебютировал в конце прошлого года.
Rubin выйдет на рынок во второй половине 2026 года, а следом, в 2027 году, будет предложена «ультра» версия. Этот чип позволит объединить до 576 GPU в единую конфигурацию, которая функционирует как единый чип, сообщил Хуанг. Для сравнения, текущая модель Blackwell объединяет 72 GPU в суперкомпьютере NVL72.
Новый чип Rubin будет оснащен усовершенствованной памятью, сетевыми возможностями и центральным процессором собственной разработки. «По сути, все совершенно новое, кроме корпуса», — отметил Хуанг, добавив, что Nvidia продолжает работать «на пределах физики».
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