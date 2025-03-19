Минфин поддерживает идею ЦБ определить параметры стандартного ипотечного продукта

«Мы, в целом, поддержали коллег в том, что нужен такой ипотечный стандарт. Хотя в том виде, в котором он сейчас — он носит рекомендательный характер. То есть, концептуально, мы это поддерживаем, но мы и согласились тут со строительным блоком, который предложил ввести его чуть позже. Минфин здесь поддержал, что торопиться сейчас не нужно. Сначала нужно этот рынок стабилизировать», — сказал Чебесков.