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Минфин поддерживает идею ЦБ определить параметры стандартного ипотечного продукта

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министерство финансов России концептуально поддерживает идею определения параметров стандартного ипотечного продукта, через полгода можно будет принимать эти стандарты, когда ситуация на рынке стабилизуертся. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов России Иван Чебесков в кулуарах Crypto Sammit 2025.

Источник: РИА "Новости"

«Мы, в целом, поддержали коллег в том, что нужен такой ипотечный стандарт. Хотя в том виде, в котором он сейчас — он носит рекомендательный характер. То есть, концептуально, мы это поддерживаем, но мы и согласились тут со строительным блоком, который предложил ввести его чуть позже. Минфин здесь поддержал, что торопиться сейчас не нужно. Сначала нужно этот рынок стабилизировать», — сказал Чебесков.

По его словам, в течение полугода ситуация на рынке ипотеки стабилизируется, и тогда можно будет принимать стандарты.