Минфин по-прежнему поддерживает ЦБ в вопросе универсального QR-кода

«Когда мы писали проект официального отзыва, речь шла о том, что все равно Минфин поддерживает НСПК. На кассе, когда приходит гражданин, все равно будет QR-код НСПК. А уже дальше от этого QR-кода может быть отсылка в другие информационные системы других банков. То есть, все-таки, когда банки предлагали “роуминг”, они имели в виду немножко другое. Они имели в виду множественность операторов QR-кодов и от них уже пересылка по “роумингу”. А мы все-таки поддержали инициативу ЦБ, что будет единственный оператор — это НСПК», — пояснил Чебесков.