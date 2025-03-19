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Минфин по-прежнему поддерживает ЦБ в вопросе универсального QR-кода

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министерство финансов России по-прежнему поддерживает позицию ЦБ РФ в вопросе универсального QR-кода, рассматривает роуминг с точки зрения внедрения в инфраструктуру Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом в кулуарах Crypto summit журналистам заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

«Когда мы писали проект официального отзыва, речь шла о том, что все равно Минфин поддерживает НСПК. На кассе, когда приходит гражданин, все равно будет QR-код НСПК. А уже дальше от этого QR-кода может быть отсылка в другие информационные системы других банков. То есть, все-таки, когда банки предлагали “роуминг”, они имели в виду немножко другое. Они имели в виду множественность операторов QR-кодов и от них уже пересылка по “роумингу”. А мы все-таки поддержали инициативу ЦБ, что будет единственный оператор — это НСПК», — пояснил Чебесков.

Ранее, в январе, Объединение банков (Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк) предложило взаимно интегрировать свой платежный QR-код и решение от НСПК. При этом там выразили желание разделить решение Объединения банков и QR-код от НСПК.