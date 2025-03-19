Минэнерго ожидает роста спроса на нефть в мире до 115 млн б/с через 10−15 лет

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Минэнерго РФ ожидает, что в ближайшие 10−15 лет рост спроса на нефть в мире продолжится, показатель увеличится с текущих 102 млн баррелей в сутки (б/с) до 115 млн б/с, сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин в ходе VIII Международного молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица», который проходит в Сургуте.
«Такие страны, как Индия, Юго-Восточная Азия, в целом Южная Америка, Африка — в них продолжается очень бурный экономический рост, увеличение количества автомобилей, поэтому мы ожидаем, что спрос с текущего уровня в 102 млн б/ с с достаточно высокой вероятностью может на горизонте 10−15 лет достичь 115 млн б/с», — сказал Сорокин.
По его словам, даже после достижения этого уровня спрос на нефть будет ежегодно расти на 0,3−0,4% в год.
«Пока есть экономический рост, углеводороды остаются основой мировой энергетики и мобильности. Другие виды топлива займут свою нишу. Они будут востребованы. Это я говорю про электромобили и про природный газ, особенно СПГ, в качестве моторного топлива. И, возможно, даже в ограниченном масштабе водородный транспорт», — добавил первый замминистра.
О потенциале нефтедобычи в Югре
В свою очередь губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе пленарной дискуссии «ТЭК России: технологии, экономика, кадры» отметил, что импортозамещение по ряду проектов в нефтегазовой сфере достигает 90−95%. По его словам, сейчас в разработку вовлекается все больше трудноизвлекаемой нефти (ТРИЗ), а ресурсный потенциал добычи нефти в Ханты-Мансийском автономном округе составляет 23 млрд тонн. «И вот это та задача, которая сегодня перед нами стоит — адекватно находить меры, научно-технологические ключи, к тому, чтобы преодолевать трудности, связанные с добычей трудной нефти. Мы специально законодательство разрабатываем, которое позволяет сегодня поддерживать те предприятия, которые готовы вкладываться и в научную деятельности, и в применение высокоточных ключей, позволяющих сохранять объем уровня добычи нефти, делать эффективно экономически добычу углеводородного сырья тех самых ТРИЗов», — отметил Кухарук.
Он добавил, что потенциал добычи нефти в Югре больше и по доказанным залежам, и по потенциалу самих компаний, но одним из ограничений выступает соглашение ОПЕК+. По его словам, нефтедобывающим компаниям оказываются различные меры поддержки со стороны властей, направленные на продолжение геологоразведки, бурения, а потенциал ресурсной базы увеличивался. «Изменение внешней конъектуры на нефтегазовом рынке позволит нефтяным компаниям продолжать движение и не словить “яму” периода непростых отношений на международном рынке», — добавил Кухарук.
В международном форуме «Нефтяная столица» принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, руководители ведущих нефтегазовых компаний, эксперты, молодые ученые и специалисты нефтяных компаний и вузов. Среди них представители России и 12 стран: Монголии, Туркменистана, Молдовы, Сербии, Сенегала, Вьетнама, Демократической Республики Конго, Центральноафриканской Республики, Республик Беларусь, Чад, Конго, Кот-д’Ивуар.
Организаторами мероприятия выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, совет молодых ученых Российской академии наук, Российский национальный комитет мирового нефтяного совета, Югорский государственный университет, АНО «Интеллектуальный клуб», союз «Торгово-промышленная палата Югры».