Минэнерго ожидает роста спроса на нефть в мире до 115 млн б/с через 10−15 лет

В свою очередь губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе пленарной дискуссии «ТЭК России: технологии, экономика, кадры» отметил, что импортозамещение по ряду проектов в нефтегазовой сфере достигает 90−95%. По его словам, сейчас в разработку вовлекается все больше трудноизвлекаемой нефти (ТРИЗ), а ресурсный потенциал добычи нефти в Ханты-Мансийском автономном округе составляет 23 млрд тонн. «И вот это та задача, которая сегодня перед нами стоит — адекватно находить меры, научно-технологические ключи, к тому, чтобы преодолевать трудности, связанные с добычей трудной нефти. Мы специально законодательство разрабатываем, которое позволяет сегодня поддерживать те предприятия, которые готовы вкладываться и в научную деятельности, и в применение высокоточных ключей, позволяющих сохранять объем уровня добычи нефти, делать эффективно экономически добычу углеводородного сырья тех самых ТРИЗов», — отметил Кухарук.