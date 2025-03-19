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Маск предупредил об угрозе банкротства США из-за растрат

США рискуют столкнуться с банкротством из-за коррупции и чрезмерных растрат, заявил Илон Маск, американский бизнесмен и куратор ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

«Если страна расходует средства сверх меры, не тратит деньги с умом, то она, как и человек, станет банкротом. Причина, по которой я здесь [работаю] в том, что я очень обеспокоен тем, что Америка может стать банкротом из-за коррупции и растрат. Если ничего не предпринять, корабль под названием “Америка” затонет», — сказал предприниматель в беседе с телеканалом Fox News.

Как подчеркнул Маск, в результате «махинаций и растрат» правительства, США ежегодно недополучают 2 трлн долларов.

Кроме того, отметил бизнесмен, американский государственный долг вырос так высоко, что даже выплаты процентов по нему превышают весь военный бюджет. «Он рос бесконтрольно», — добавил Маск.

Госдолг США превышает 36,5 трлн долларов, что составляет более 107 тысяч долларов на каждого жителя страны.