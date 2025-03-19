Летают в облаках: Минтранс хочет увеличить нормы налета для авиаэкипажей

Минтранс планирует увеличить максимальную норму налета для пилотов и бортпроводников с 80 до 90 часов в месяц. Это следует из проекта приказа ведомства по режимам труда и отдыха летного состава, с которым ознакомились «Известия». Ранее повышать нормы до 90 часов можно было в исключительных случаях с согласия пилотов и профсоюза за дополнительное вознаграждение. Профсоюзы опасаются, что новые нормы грозят переутомлением экипажам и увеличением авиаинцидентов, а в «Аэрофлоте» говорят, что это предложение направлено на увеличение производительности труда и материального благосостояния летного персонала.
Почему понадобилась норма налета 90/900
Минтранс подготовил проект приказа об особенностях режима рабочего времени и отдыха пилотов и экипажа, который увеличивает норму полетного времени с 80 до 90 часов. В Минтрансе «Известиям» рассказали, что документ разрабатывается в рамках реализации Федерального закона № 289-ФЗ о внесении изменений в Воздушный кодекс. В проекте приказа говорится, что продолжительность полетного времени не может превышать 90 часов в течение 30 календарных дней или 270 часов в квартал и 900 за год. Ранее эта норма составляла 80 часов в месяц и 800 за год. Новый приказ в случае принятия должен вступить в силу 1 сентября 2025 года.
Профсоюз летного состава России (ПЛС) выступил резко против документа Минтранса.
— Увеличение нормы с 80/800 часов до 90/900 позволяет работодателям привлекать меньшее число экипажей при более интенсивном их использовании, — рассказал «Известиям» вице-президент ПЛС России Олег Приходько. — Это очень большая нагрузка на членов экипажей, которая приводит к накопленной усталости и увеличению рисков для безопасности полетов, особенно на коротких рейсах.
По данным ПЛС, сейчас увеличение нормы полетов с 80 до 90 часов в неделю тоже применяется, но как исключение, при согласии работников и профсоюза. Летчики подписывают дополнительное соглашение с авиакомпаниями и работают исходя из своих физических возможностей.
— Однако новый проект приказа Минтранса уже не требует согласия пилотов и членов экипажей и фактически делает увеличенную норму общим стандартом, — рассказал «Известиям» президент ПЛС Мирослав Бойчук.
Подобное увеличение противоречит нормам Международной организации гражданской авиации (ИКАО), считают в ПЛС. В приложении № 6 «Эксплуатация воздушных судов» правил ИКАО указано, что увеличение полетных норм для экипажей гражданской авиации может устанавливаться государством на основании научных исследований, подтверждающих возможности человеческого организма выдерживать такие нагрузки. Но, по данным ПЛС, в России научных работ по этой теме не проводилось.
Профсоюзы подготовили корректировки в проект приказа и направили их в Минтранс. 19 марта состоится совместное обсуждение документа на рабочей группе в сфере воздушного транспорта при правкомиссии по проведению административной реформы, в которой помимо лидеров профсоюзов примут участие представители авиакомпаний и сотрудники министерства.
— Мы хотим оставить старую формулировку в приказе о полетной норме 80/800 часов с возможностью ее продления до 90/900 часов при согласии сторон и сохранить роль профсоюза для защиты интересов летных работников, — отметил Мирослав Бойчук.
Как часто случаются перегрузки экипажей
Как сообщил источник «Известий» в отрасли, более 90% пилотов в «Аэрофлоте» (это свыше 1700 человек) уже летают сейчас по норме 90 часов, они дали свое согласие. У «Победы» таких почти 100%. Люди хотят зарабатывать больше, отметил собеседник редакции.
По его словам, во многих странах пилоты летают даже более 90 часов. Например, в США, Китае, Вьетнаме, Казахстане. В этих государствах налет 100 часов за 28 дней считается нормальным.
— При этом российских пилотов никто не будет заставлять работать больше, — считает собеседник. — Если пилот хочет летать по 80, то так и будет. Норматив в 90 часов — это верхний потолок.
Впрочем, Олег Приходько отметил, что в зарубежных компаниях есть норма в 100 часов, но фактически они летают меньше и у них установлена фиксированная оплата труда. Например, в США при рейсе более восьми часов добавляют третьего пилота для возможности отдыха. У нас два пилота могут работать 13−15 часов, всю ночь, добавил он.
По его словам, подобная нагрузка уже сказывается на работоспособности экипажей. Усталость пилотов и нарушение требований по рабочему времени отмечаются в отчетах по расследованию в половине фиксирующихся авиапроисшествий, говорит он.
Так, по данным Росавиации, 29 июля 2024 года второй пилот рейса «Аэрофлота» Москва — Астана почувствовал себя плохо и не смог продолжать полет, из-за чего самолет вынужденно сел в аэропорту Уфы. Выяснилось, что месяцем ранее он провел в полетах 92 часа 37 минут. В расследовании сказано, что фактором недомогания, возможно, является недостаточное время отдыха пилота.
Ухудшение здоровья пилотов и бортпроводников фиксировалось в 2024 году в 13 случаях и дважды в 2025-м, согласно данным Росавиации. 20 апреля 2024 года в Шереметьево стало плохо члену кабинного экипажа на борту B-737−800 авиакомпании «Победа», а 1 мая в самолете Airbus A320 на рейсе Томск — Шереметьево потерял сознание бортпроводник. 12 мая авиалайнер авиакомпании Red Wings, следовавший из Сочи в Санкт-Петербург, экстренно сел в Минеральных Водах из-за ухудшения здоровья члена кабинного экипажа. Аналогичные случаи фиксировались 2 августа на рейсе Владивосток — Шереметьево «Аэрофлота» и 12 августа на рейсе Красноярск -Шереметьево.
Уже в этом году, 25 февраля, на борту самолета авиакомпании «Аврора», следовавшего из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, потерял сознание второй пилот. А 15 марта упала в обморок 26-летняя бортпроводница на рейсе авиакомпании «Победа» Владикавказ — Санкт-Петербург.
По информации «Аэрофлота», новый приказ Минтранса как раз необходим для защиты интересов летных и кабинных экипажей.
— Увеличение нормы рабочего времени до 90 часов в месяц направлено на повышение производительности труда летного персонала, а также будет способствовать повышению их материального благосостояния, — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Аэрофлота». — Компания представила свои предложения в Минтранс, основанные на многолетнем опыте производственной деятельности в отрасли.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время авиационным сообществом ведется активная работа по обсуждению и согласованию всех поступивших предложений к проекту приказа.
— Надеемся, что в итоговой версии нового приказа удастся соблюсти баланс интересов всех заинтересованных сторон, — отметили в пресс-службе «Аэрофлота».
В Минтрансе «Известиям» пояснили, что решение об увеличении полетной нормы с 80 до 90 часов не принято, оно обсуждается с авиакомпаниями, профсоюзами и Минтрудом в целях выработки взвешенного подхода, отвечающего современным реалиям.
Редакция направила запросы в крупные авиакомпании. В отзыве Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) на документ говорится, что проект приказа Минтранса нуждается в доработке, однако возражений в отношении нормы до 90/900 часов ассоциация Минтрансу не высказала. В АЭВТ предложили министерству вообще исключить требования по нормированию полетного времени бортпроводников из-за отсутствия вредных факторов при работе кабинного экипажа, а также из-за использования более современной авиационной техники относительно 1980-х годов, когда эти нормы принимались.
Есть ли в России нехватка пилотов
— Проект приказа Минтранса с увеличением полетного времени свидетельствует о нехватке пилотов в России, — рассказал «Известиям» пилот гражданской авиации, авиаэксперт Андрей Литвинов. — Во времена пандемии и в начале СВО экономические показатели гражданской авиации просели, и летчиков стали сокращать. Сейчас при активном росте авиаперевозок пилоты вновь востребованы, но на рынке труда их не хватает.
Максимальный налет в 80 часов в месяц появился не просто так. Это научно доказанная норма, связанная с физическими возможностями организма, рассказал президент ПЛС Мирослав Бойчук. По его словам, если пилот чувствует в себе силы, то он может летать по 90 часов в месяц и подзаработать. Но это под силу далеко не всем.
Нужны веские основания, опирающиеся на научные исследования, чтобы обосновать увеличение нормы для всех пилотов, считает президент профсоюза.
— К примеру, в СССР не каждый летчик летал по 50/500 часов, — отмечает Андрей Литвинов. — Если достигался этот рубеж, то ему год шел за два и полагался досрочный выход на пенсию.
Но авиавласти не давали так загружать экипажи. Сейчас же пилотов заставляют летать по 90/900 часов в год, что, без сомнения, может сказаться на утомляемости и безопасности полетов, отмечает пилот.
— Летом частота перелетов намного возрастает, из-за чего нагрузка на пилотов также увеличивается, и они могут летать по 110 часов в месяц. Нарушение норм допускается авиакомпаниями в порядке исключения в течение трех месяцев, но потом людям должны дать отдохнуть. Не всегда это получается, в результате летчики работают на износ, — рассказал «Известиям» заслуженный пилот России Юрий Сытник.
По словам эксперта, закрепление нормы в 90/900 сказывается на организме. Усталость накапливается и в экстремальных ситуациях может дать о себе знать. Если ввести максимальный налет советского времени 70/700, то придется кратно увеличить число экипажей. Не каждая авиакомпания пойдет на это. Поэтому летчики имеют по 26 рабочих дней в месяц и видят семьи лишь изредка, добавил эксперт.