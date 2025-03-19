Летают в облаках: Минтранс хочет увеличить нормы налета для авиаэкипажей

Минтранс подготовил проект приказа об особенностях режима рабочего времени и отдыха пилотов и экипажа, который увеличивает норму полетного времени с 80 до 90 часов. В Минтрансе «Известиям» рассказали, что документ разрабатывается в рамках реализации Федерального закона № 289-ФЗ о внесении изменений в Воздушный кодекс. В проекте приказа говорится, что продолжительность полетного времени не может превышать 90 часов в течение 30 календарных дней или 270 часов в квартал и 900 за год. Ранее эта норма составляла 80 часов в месяц и 800 за год. Новый приказ в случае принятия должен вступить в силу 1 сентября 2025 года.