Краснов поручил прокурорам следить за тарифами ЖКХ и запретами на майнинг

Генпрокурор подчеркнул, что на решение проблем коммунального комплекса направлен нацпроект «Инфраструктура для жизни» с колоссальным финансированием. Он отметил, что «это требует от прокуроров во взаимодействии с контролирующими органами не допустить их произвольного расходования». При этом проверки показали, что более 7 млрд рублей собраны поставщиками услуг с населения, но не израсходованы на установленные цели.