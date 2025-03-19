Краснов поручил прокурорам следить за тарифами ЖКХ и запретами на майнинг

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам следить за тарифами на услуги ЖКХ и соблюдением запрета на майнинг, действующего в некоторых регионах.
«Еще одним фактором, вызывающим серьезное недовольство россиян, который “бьет по их кошелькам”, остается необоснованное повышение тарифов на услуги ЖКХ. Добросовестные плательщики, обращаясь к нам, справедливо отмечают: суммы в квитанциях растут, а качества как не было, так и нет», — заявил Краснов на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры с участием президента России Владимира Путина.
Генпрокурор подчеркнул, что на решение проблем коммунального комплекса направлен нацпроект «Инфраструктура для жизни» с колоссальным финансированием. Он отметил, что «это требует от прокуроров во взаимодействии с контролирующими органами не допустить их произвольного расходования». При этом проверки показали, что более 7 млрд рублей собраны поставщиками услуг с населения, но не израсходованы на установленные цели.
«Всю информацию о ситуации в регионах мы сверяем в режиме реального времени», — подчеркнул Краснов.
Он призвал также своевременно оценить и полноту региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры, установить, включены ли в них сети с высокой долей аварийности, и учитывают ли они мастер-планы городов и районов. А также с привлечением специалистов проверять законность действий государственных регуляторов, реализацию инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций и соблюдение введенного по инициативе Генпрокуратуры запрета на майнинг в регионах с энергодифицитом.