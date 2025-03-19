Краснов доложил о возвращении государству пяти стратегических предприятий

«Изъятые из оборота деньги тратили на свои нужды, в ряде случаев за счет этих средств осуществлялось финансирование воюющих против нас украинских формирований, что прямо отражено в исках прокуроров и состоявшихся судебных решениях. Всего через суд мы обратили в пользу государства имущество стоимостью почти на 2,4 трлн руб.», — рассказал Краснов.