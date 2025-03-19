Краснов доложил о возвращении государству пяти стратегических предприятий

Генпрокуратура добилась возвращения в собственность государства пяти стратегических предприятий, четыре из которых находились под зарубежным контролем, заявил генпрокурор Игорь Краснов на расширенной коллегии ведомства.
Собственники, как объяснил генпрокурор, переводили прибыль и продукцию в недружественные юрисдикции, не инвестировали в инфраструктуру, не выполняли соцобязательства и не платили налоги в полной мере.
«Изъятые из оборота деньги тратили на свои нужды, в ряде случаев за счет этих средств осуществлялось финансирование воюющих против нас украинских формирований, что прямо отражено в исках прокуроров и состоявшихся судебных решениях. Всего через суд мы обратили в пользу государства имущество стоимостью почти на 2,4 трлн руб.», — рассказал Краснов.
Генпрокурор потребовал от подчиненных не допускать «использование частных предприятий вопреки государственным интересам».
В то же время следует использовать все механизмы для защиты добросовестных предпринимателей, подчеркнул Краснов. Он попросил добиваться выполнения мер поддержки, гарантированных бизнесу, а также снижения административной нагрузки.