Комиссия Госсовета обсудит развитие СМП на Международном арктическом форуме

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Комиссия Госсовета по направлению «Международная кооперация и экспорт» обсудит развитие Северного морского пути на Международном арктическом форуме в Мурманске, сообщил в интервью ТАСС председатель комиссии, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
«На форуме основной вопрос будет как раз по развитию Северного морского пути, важной транспортной артерии: объема перевозки, номенклатуры грузов и в целом стратегии развития именно в части наполнения экспортной продукцией», — сказал Цыбульский.
По его словам, возглавляемая им комиссия работает не по шаблону, ее наработки уже были рассмотрены в ходе заседания президиума Госсовета по теме международной кооперации и экспорта. «И это новый подход. Но, с другой стороны, это и огромное подспорье, потому что мы базово показали то, где мы находимся, какие есть планы у правительства, как это декомпозируется на регион, и получили очень обширный, обстоятельный, детальный перечень поручений президента о дальнейшем развитии. И теперь у нас точно есть абсолютная дорожная карта, согласованная со всеми, куда двигаться в части развития экспорта», — добавил собеседник агентства.