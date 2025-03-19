Комиссия Госсовета обсудит развитие СМП на Международном арктическом форуме

По его словам, возглавляемая им комиссия работает не по шаблону, ее наработки уже были рассмотрены в ходе заседания президиума Госсовета по теме международной кооперации и экспорта. «И это новый подход. Но, с другой стороны, это и огромное подспорье, потому что мы базово показали то, где мы находимся, какие есть планы у правительства, как это декомпозируется на регион, и получили очень обширный, обстоятельный, детальный перечень поручений президента о дальнейшем развитии. И теперь у нас точно есть абсолютная дорожная карта, согласованная со всеми, куда двигаться в части развития экспорта», — добавил собеседник агентства.