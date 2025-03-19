Какой курс рубля стоит ожидать до конца марта

Если брать фундаментальный аспект, то рубль в феврале-начале марта поддерживали не только позитивные геополитические ожидания. Высокие цены на энергоресурсы начала года транслировались в стабильный высокий приток валюты, в то время как спрос на валюту со стороны импортеров был сезонно подавлен после новогоднего всплеска. Однако цены на нефть с конца февраля существенно просели, а импортеры между тем восстанавливают свою активность после паузы, что создает почву для более слабого курса рубля на горизонте месяца.