Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какой курс рубля стоит ожидать до конца марта

Сдерживать ослабление рубля на будущей неделе может фактор налогового периода, отмечает Александр Бахтин, инвестиционный стратег «Гарда Капитал».

Александр Бахтин
инвестиционный стратег «Гарда Капитал»
Источник: РИА "Новости"

В середине недели иностранные валюты перешли к укреплению, прибавляя больше 2,5% — доллар на межбанке приближается к 84, а биржевой юань уже над 11,5 ₽

Стоит отметить, что все рублевые активы сегодня в минусе — снижается рынок акций, в красной зоне индекс гособлигаций RGBI.


Это говорит о том, что инвесторы несколько переоценили вчерашние переговоры глав России и США и оказались не особо удовлетворены их результатами. Риск-премия в рубле снова расширилась. Важно отметить, что подъем валют в последнее время основывался исключительно на геополитической риторике, при том что конкретики в переговорном процессе по-прежнему совсем немного.

Если брать фундаментальный аспект, то рубль в феврале-начале марта поддерживали не только позитивные геополитические ожидания. Высокие цены на энергоресурсы начала года транслировались в стабильный высокий приток валюты, в то время как спрос на валюту со стороны импортеров был сезонно подавлен после новогоднего всплеска. Однако цены на нефть с конца февраля существенно просели, а импортеры между тем восстанавливают свою активность после паузы, что создает почву для более слабого курса рубля на горизонте месяца.

И с технической, и с фундаментальной точки зрения до конца марта можно ожидать смещения доллара в зону 85−90, юаня — ближе к 12 рублям.

Сдерживать ослабление рубля на будущей неделе может фактор налогового периода. Таков базовый прогноз, он не учитывает возможность появления важных геополитических вводных, способных снова сжать риск-премию в российской валюте и на время вернуть валюты к мартовским минимумам.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».