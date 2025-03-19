Какой курс рубля стоит ожидать до конца марта

В середине недели иностранные валюты перешли к укреплению, прибавляя больше 2,5% — доллар на межбанке приближается к 84, а биржевой юань уже над 11,5 ₽
Стоит отметить, что все рублевые активы сегодня в минусе — снижается рынок акций, в красной зоне индекс гособлигаций RGBI.
Это говорит о том, что инвесторы несколько переоценили вчерашние переговоры глав России и США и оказались не особо удовлетворены их результатами. Риск-премия в рубле снова расширилась. Важно отметить, что подъем валют в последнее время основывался исключительно на геополитической риторике, при том что конкретики в переговорном процессе по-прежнему совсем немного.
Если брать фундаментальный аспект, то рубль в феврале-начале марта поддерживали не только позитивные геополитические ожидания. Высокие цены на энергоресурсы начала года транслировались в стабильный высокий приток валюты, в то время как спрос на валюту со стороны импортеров был сезонно подавлен после новогоднего всплеска. Однако цены на нефть с конца февраля существенно просели, а импортеры между тем восстанавливают свою активность после паузы, что создает почву для более слабого курса рубля на горизонте месяца.
И с технической, и с фундаментальной точки зрения до конца марта можно ожидать смещения доллара в зону 85−90, юаня — ближе к 12 рублям.
Сдерживать ослабление рубля на будущей неделе может фактор налогового периода. Таков базовый прогноз, он не учитывает возможность появления важных геополитических вводных, способных снова сжать риск-премию в российской валюте и на время вернуть валюты к мартовским минимумам.
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