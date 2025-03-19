Каким будет курс рубля 20 марта 2025 года: прогноз эксперта

Индекс МосБиржи в среду корректировался вниз. Продажи шли по факту вчерашнего контакта лидеров России и США — вероятно, ожидания от этого разговора оказались излишне оптимистичными. Впрочем, снижение можно считать умеренным — погостив чуть ниже 3200 п., бенчмарк к концу дня смог компенсировать значительную часть потерь. Поддержку акциям могла придать внутридневная просадка рубля.
Внимание мировых рынков сосредоточено на сегодняшнем заседании ФРС — сопутствующих комментариях и прогнозах по экономическому росту, инфляции и безработице, консенсус не ожидает изменений ставки. Потребительская инфляция в еврозоне в феврале сократилась до 2,3% г/г после январских 2,5%, аналитики ждали 2,4%.
Завтра Народный Банк Китая будет рассматривать базовую кредитную ставку. ЕЦБ выпустит ежемесячный отчет. Рынки могут реагировать на итоги заседания ФРС. В России компания Т-Технологии раскроет финансовую отчетность за IV кв. 2024 года по МСФО, финрезультаты за прошлый год в этот день также представят ММК, VK, Россети Ленэнерго.
Сказаться на динамике отечественных акций могут публикуемые сегодня вечером данные по недельной инфляции. Прогноз по индексу МосБиржи на 19 марта — 3150−3300 п.
Рубль в середине недели начал резко терять позиции. Юань на Мосбирже взмахнул выше 11,5, доллар на межбанке превысил 84 ₽ Вероятно, по итогам состоявшегося вчера разговора президентов РФ и США инвесторы услышали меньше конкретики и позитива, чем надеялись, и риск-премия снова пошла вширь. Да и техническая перепроданность валют была очевидной. Если вынести за скобки эффект геополитики, в целом конъюнктура для рубля становится хуже, прежде всего из-за сокращения экспорта из-за санкций, снижения цен на нефть с конца февраля — с одной стороны, и постепенного восстановления импортных потоков после сезонной паузы — с другой За рубль продолжает играть жесткая ДКП Банка России, в пятницу мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 21%. Краткосрочный прогноз по паре юань-рубль — 11,2−11,7, по доллару — 80−85 рублей.
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