Каким будет курс рубля 20 марта 2025 года: прогноз эксперта

Рубль в середине недели начал резко терять позиции. Юань на Мосбирже взмахнул выше 11,5, доллар на межбанке превысил 84 ₽ Вероятно, по итогам состоявшегося вчера разговора президентов РФ и США инвесторы услышали меньше конкретики и позитива, чем надеялись, и риск-премия снова пошла вширь. Да и техническая перепроданность валют была очевидной. Если вынести за скобки эффект геополитики, в целом конъюнктура для рубля становится хуже, прежде всего из-за сокращения экспорта из-за санкций, снижения цен на нефть с конца февраля — с одной стороны, и постепенного восстановления импортных потоков после сезонной паузы — с другой За рубль продолжает играть жесткая ДКП Банка России, в пятницу мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 21%. Краткосрочный прогноз по паре юань-рубль — 11,2−11,7, по доллару — 80−85 рублей.