Инфляция в РФ с 11 по 17 марта составила 0,06%

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости изменились цены на щетки зубные (+0,4%), туалетную бумагу, туалетное и хозяйственное мыло, зубную пасту и пеленки для новорожденных (+0,1%). Снизились цены на детские подгузники и гигиенические прокладки (-0,1%). Из остальных непродовольственных товаров изменились цены на женские колготки (+0,7%), обрезные доски (+0,3%), майки, футболки, мужские носки, кроссовки для взрослых, сигареты с фильтром и телевизоры (+0,2%), новые легковые автомобили иностранных марок, древесностружечные плиты, ориентированно-стружечные и детские спортивные костюмы (+0,1%). Цены снизились на смартфоны (-0,9%), шампуни (-0,4%), детские футболки и электропылесосы (-0,1%).