Инфляция в РФ с 11 по 17 марта составила 0,06%

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 11 по 17 марта 2025 года составила 0,06%, следует из данных Росстата. Неделей ранее — с 4 по 10 марта 2025 года — инфляция равнялась 0,11%.
С начала марта потребительские цены в РФ выросли на 0,23%, с начала года — на 2,28%.
В годовом выражении инфляция в РФ, по данным на 17 марта 2025 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты), составила 10,2%.
Продовольственные товары.
По данным статистики, за отчетный период выросли цены на овощные консервы для детского питания (+0,7%), мороженую рыбу (+0,6%), говядину, полукопченые, варено-копченые колбасы, маргарин, твердые, полутвердые и мягкие сыры, пшеничную муку, ржаной хлеб и черный чай (+0,4%), сметану и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,3%), баранину, сосиски, сардельки, мясные консервы для детского питания, молоко, пшеничный хлеб и водку (+0,2%), вареные колбасы, сухие молочные смеси для детского питания и макаронные изделия (+0,1%).
Снизились цены на плодоовощную продукцию (-0,7%), в том числе на огурцы (-11%). Выросли цены на картофель (+3,6%), столовую свеклу (+2,7%), бананы (+1,7%), белокочанную капусту (+1,6%), помидоры и морковь (+1,2%), репчатый лук (+0,3%), яблоки (+0,1%).
Цены снизились на куриные яйца (-0,7%), фруктово-ягодные консервы для детского питания и гречневую крупу (-0,5%), мясо кур, рис и печенье (-0,3%), подсолнечное масло и пшено (-0,2%), вермишель и поваренную соль (-0,1%).
Непродовольственные товары.
Среди наблюдаемых медикаментов выросли цены на ренгалин (+1,2%), корвалол (+0,7%), метамизол натрия (анальгин отечественный) (+0,6%), активированный уголь и валидол (+0,5%), левомеколь (+0,4%), пенталгин (+0,3%) и нимесулид (+0,2%). Снизились цены на трекрезан (-0,1%).
Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости изменились цены на щетки зубные (+0,4%), туалетную бумагу, туалетное и хозяйственное мыло, зубную пасту и пеленки для новорожденных (+0,1%). Снизились цены на детские подгузники и гигиенические прокладки (-0,1%). Из остальных непродовольственных товаров изменились цены на женские колготки (+0,7%), обрезные доски (+0,3%), майки, футболки, мужские носки, кроссовки для взрослых, сигареты с фильтром и телевизоры (+0,2%), новые легковые автомобили иностранных марок, древесностружечные плиты, ориентированно-стружечные и детские спортивные костюмы (+0,1%). Цены снизились на смартфоны (-0,9%), шампуни (-0,4%), детские футболки и электропылесосы (-0,1%).
Цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, дизельное топливо — практически не изменились.
Услуги.
Изменилась средняя стоимость проживания в гостиницах категориях от 3 до 5 звезд (+0,6%), гостиницах категории 1 звезда или в мотелях (+0,5%), путевок в санатории (+0,4%). Снизилась стоимость проживания в гостиницах категории 2 звезды (-0,1%).
Изменились тарифы на проезд в городском автобусе (+0,3%) и плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов (+0,1%).
Из остальных видов услуг изменились цены на мужские (+0,5%) и женские (+0,3%) стрижки, восстановление зуба пломбой и ремонт телевизоров (+0,2%), мойку легкового автомобиля (+0,1%).