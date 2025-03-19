Bloomberg: Индия планирует ввести пошлины на сталь в размере 12%

Министерство торговли и промышленности страны рекомендовало ввести пошлины сроком на 200 дней, согласно предварительному решению, опубликованному во вторник, сообщает Bloomberg.
Управление по торговле представит окончательную рекомендацию после дополнительных слушаний.
«Существуют критические обстоятельства, при которых любая задержка в применении временных защитных мер может нанести ущерб, который будет трудно устранить», — говорится в рекомендации правительства.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой официальные источники, за первые семь месяцев 2024 года индийские закупки готовой стали из Китая выросли на 80% до 1,6 млн т.
Если пошлина будет введена, она принесёт некоторое облегчение индийским производителям стали, таким как Jindal Steel and Power Ltd. и JSW Steel Ltd, ранее обратившимся с соответствующей просьбой к правительству, говорится в материале агентства.
Налог на импорт, известный как компенсационная пошлина, может вступить в силу в то время, когда масштабные тарифы на импорт, введённые президентом США Дональдом Трампом, вызвали опасения по поводу торговой войны и вынудили мировую сталелитейную промышленность пересмотреть торговые маршруты. Индия, наряду с Вьетнамом, входит в число быстрорастущих азиатских производителей, которые могут столкнуться с избытком стали.