Bloomberg: Индия планирует ввести пошлины на сталь в размере 12%

Налог на импорт, известный как компенсационная пошлина, может вступить в силу в то время, когда масштабные тарифы на импорт, введённые президентом США Дональдом Трампом, вызвали опасения по поводу торговой войны и вынудили мировую сталелитейную промышленность пересмотреть торговые маршруты. Индия, наряду с Вьетнамом, входит в число быстрорастущих азиатских производителей, которые могут столкнуться с избытком стали.