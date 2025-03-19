ГД ратифицировала систему определения происхождения вывозимых из ЕАЭС товаров

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Госдума ратифицировала Соглашение о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ был внесен в нижнюю палату парламента правительством РФ.
Соглашение было подписано в Москве 4 декабря 2023 года. Его целями являются администрирование ограничительных мер в отношении вывозимых товаров (количественное ограничение вывоза, запрет вывоза, разрешительный порядок вывоза, вывозные таможенные пошлины) при их перемещении через территории других государств — членов ЕАЭС путем подтверждения страны происхождения товаров; унификация подходов государств — членов ЕАЭС по определению и подтверждению страны происхождения товаров, вывозимых за пределы таможенной территории ЕАЭС; гармонизация организаций, уполномоченных на выдачу сертификатов о происхождении товаров, в том числе в части развития безбумажных технологий и дальнейшего перехода на электронный формат взаимодействия.
Документ создает правовую основу для внедрения в ЕАЭС системы самостоятельного декларирования происхождения товаров. Документ разработан в соответствии с решением совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 23 апреля 2013 года и согласно плану мероприятий Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
Соглашение подписано всеми государствами — членами ЕАЭС. Оно предусматривает механизм контроля за вывозом товаров с единой таможенной территории ЕАЭС, в отношении которых в государствах-членах действуют отдельные меры регулирования экспорта, зависящие от происхождения товаров.
Статья 13 соглашения предусматривает его вступление в силу по истечении 30 календарных дней с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами — членами союза внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. При этом предусмотрено, что уведомление депозитарию о выполнении РФ внутригосударственных процедур будет направлено по дипломатическим каналам при условии принятия советом ЕЭК решения об утверждении специальных правил.