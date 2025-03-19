ГД ратифицировала систему определения происхождения вывозимых из ЕАЭС товаров

Соглашение было подписано в Москве 4 декабря 2023 года. Его целями являются администрирование ограничительных мер в отношении вывозимых товаров (количественное ограничение вывоза, запрет вывоза, разрешительный порядок вывоза, вывозные таможенные пошлины) при их перемещении через территории других государств — членов ЕАЭС путем подтверждения страны происхождения товаров; унификация подходов государств — членов ЕАЭС по определению и подтверждению страны происхождения товаров, вывозимых за пределы таможенной территории ЕАЭС; гармонизация организаций, уполномоченных на выдачу сертификатов о происхождении товаров, в том числе в части развития безбумажных технологий и дальнейшего перехода на электронный формат взаимодействия.