FT: оценочная стоимость X выросла в четыре раза по сравнению с сентябрем 2024 года

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Оценка стоимости X выросла более чем в четыре раза — до $44 млрд — по сравнению с сентябрем 2024 года. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По данным издания, инвесторы определили стоимость платформы в $44 млрд в рамках так называемой вторичной сделки в начале этого месяца, что свидетельствует «о резком повороте в судьбе компании» с тех пор, как ее владелец Илон Маск стал верным союзником президента США Дональда Трампа.
После покупки соцсети Маск ослабил политику модерации контента, что побудило многих рекламодателей, в том числе компании Walt Disney, Apple, IBM, покинуть платформу, напоминает издание. В сентябре прошлого года стоимость соцсети была оценена менее чем в $10 млрд. Рекламодатели, включая крупные компании, стали возвращаться в X с учетом той влиятельной роли, которую играет ее владелец и миллиардер Маск во второй администрации Трампа.
Соцсеть стремится диверсифицировать источники прибыли, намереваясь, по словам Маска, стать «приложением для всего». Генеральный директор платформы Линда Яккарино объявила, что в нынешнем году она запустит X Money — цифровой кошелек и платежный сервис, первым партнером которого станет корпорация Visa. X планирует также использовать технологию искусственного интеллекта (ИИ), разработанную стартапом Маска xAI, для улучшения рекламных предложений и продуктов.
Маск приобрел соцсеть в 2022 году за $44 млрд, когда она называлась Twitter, и переименовал ее в X. До этого социальная сеть несколько лет подвергалась критике со стороны бизнесмена за правила модерации контента, в том числе за блокировку аккаунта Трампа в январе 2021 года после беспорядков в Вашингтоне. Маск обещал изменить соцсеть и избавиться от модерации.