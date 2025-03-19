ФРС США даст прогнозы по ставкам, инфляции и развитию экономики

Федеральная резервная система (ФРС) США, как ожидается, сохранит текущий диапазон ключевой ставки на уровне 4,25−4,5% по итогам заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) в среду.
Согласно рыночным ожиданиям, вероятность изменения ставки практически отсутствует, что совпадает с недавними заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла и других представителей Центробанка о приверженности выдержанному подходу к монетарной политике. Об этом пишет CNBC.
В условиях неопределенности, вызванной торговой и фискальной политикой администрации Дональда Трампа, участники рынка ожидают, что ФРС прояснит свои взгляды на состояние экономики. Внимание будет сосредоточено на прогнозах по инфляции, экономическому росту и будущем направлении монетарной политики. Это может включать в себя как корректировку макроэкономических прогнозов, так и возможное уточнение плана дальнейшего изменения ставок.
«Снижение ставки в среду исключено, и именно поэтому все другие сигналы и комментарии будут представлять особую важность», — считает Дэн Норт, старший экономист Allianz Trade North America. По его словам, риторика Пауэлла, вероятно, будет сосредоточена на ожидании и отсутствии необходимости спешить с изменениями в политике.
Одним из ключевых документов заседания станет обновленный квартальный прогноз ФРС, в который войдут пересмотренные ожидания по ключевым экономическим индикаторам: ВВП, безработице, инфляции и уровню ставок. Согласно последним данным, прогноз на 2025 год по инфляции может быть пересмотрен в сторону повышения (в декабре базовая и общая инфляция прогнозировались на уровне 2,5%), в то время как прогноз по ВВП, вероятно, снизится с декабрьских 2,1%.
Большое внимание будет обращено на так называемую «точечную диаграмму» (dot plot), отражающую ожидания членов комитета по ставке. FOMC может сохранить действующий прогноз двух снижений ставки, пересмотреть его в сторону менее мягкой риторики или, хотя это маловероятно, рассмотреть дополнительные меры смягчения в случае усиления рисков замедления экономики.
На фоне действий администрации Трампа риск ускорения инфляции продолжает оставаться значительным фактором неопределенности. Подобное развитие событий, вкупе с возможным ужесточением торговой политики (ожидается, что ключевые заявления по тарифам будут обнародованы 2 апреля), может подорвать перспективы снижения ставки в будущем.
Ожидается, что после заседания Джером Пауэлл проведет традиционную пресс-конференцию, на которой дополнительно разъяснит позицию ФРС. Конференция, скорее всего, задаст направление для краткосрочного движения рынков.