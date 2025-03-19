ФРС США даст прогнозы по ставкам, инфляции и развитию экономики

Одним из ключевых документов заседания станет обновленный квартальный прогноз ФРС, в который войдут пересмотренные ожидания по ключевым экономическим индикаторам: ВВП, безработице, инфляции и уровню ставок. Согласно последним данным, прогноз на 2025 год по инфляции может быть пересмотрен в сторону повышения (в декабре базовая и общая инфляция прогнозировались на уровне 2,5%), в то время как прогноз по ВВП, вероятно, снизится с декабрьских 2,1%.