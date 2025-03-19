Euractiv: 14 стран ЕС не хотят отказываться от оборудования КНР для сетей 5G

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 14 стран Евросоюза не хотят сокращать зависимость от оборудования китайских компаний Huawei и ZTE для развития сетей 5G. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на попавший в его распоряжение документ Европарламента (ЕП).
«14 странам — членам ЕС еще предстоит ввести какие-либо ограничения в отношении поставщиков (оборудования для 5G — прим. ТАСС) с высоким уровнем риска, представляющих значительную угрозу безопасности», — утверждается в документе. Евродепутаты также рассматривают инициативу, чтобы рекомендации Еврокомиссии (ЕК) от 2020 года по использованию китайского оборудования стали обязательными.
По данным датской консалтинговой компании Strand Consult, 17 стран ЕС не в полной мере соблюдают рекомендации ЕК по исключению китайских поставщиков оборудования для развития сетей 5G. В исследовании отмечается, что из этих 17 стран 6 частично придерживаются мер по снижению рисков кибербезопасности сетей (Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Финляндия, Франция), 7 находятся в процессе внедрения ограничений (Греция, Испания, Польша, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия), а 4 не планируют использовать их (Австрия, Болгария, Венгрия, Кипр). При этом сети Кипра зависят от китайского оборудования на 100%, Австрии — на 67%, а Болгарии и Венгрии — на 65% и 62% соответственно.
Генеральный директор Standart Consult в комментарии порталу заявил, что самая тревожная ситуация наблюдается в Германии, где около 59% всего телекоммуникационного оборудования приходится на Китай, в частности, железные дороги ФРГ сильно зависят от комплектующих Huawei.
Значительное снижение зависимости от китайского оборудования наблюдается в Бельгии (41% по сравнению со 100% в 2019 году) и Румынии (44% по сравнению с 61% в 2019), говорится в отчете. Оборудование КНР полностью отсутствует в Дании, Люксембурге, Мальте, Швеции и трех прибалтийских странах ЕС.
О санкциях против китайских IT-компаний.
В странах сообщества тема допуска китайских IT-корпораций к созданию сетей 5G возникла в связи с обвинениями США в адрес компании Huawei в наличии в продукции компании систем несанкционированного доступа (back door), которые якобы используются в целях шпионажа. Бывший госсекретарь США Майкл Помпео, в частности, ранее заявлял, что «использование китайских технологий увеличивает риски», и настоятельно рекомендовал союзникам США, в первую очередь государствам НАТО, отказаться от закупок оборудования компании. В компании, в свою очередь, говорили, что нарушать законы иностранных государств не собираются.
В 2020 году Брюссель опубликовал рекомендации по исключению поставщиков оборудования, таких как Huawei, из цепочек поставок для создания 5G-сетей на территории сообщества. По словам бывшего еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, лишь треть стран-членов придерживалась этих предписаний. Великобритания под давлением США также отказалась от сотрудничества с китайской корпорацией в создании инфраструктуры 5G на территории королевства.
В последние годы Китай активно работает над технологией стандарта связи 5G. Технология связи пятого поколения характеризуется более высокой скоростью по сравнению с 4G и меньшей задержкой при передаче сигнала. Кроме того, к сети с технологией 5G может подключаться большее количество устройств, чем к LTE-сети.