Euractiv: 14 стран ЕС не хотят отказываться от оборудования КНР для сетей 5G

По данным датской консалтинговой компании Strand Consult, 17 стран ЕС не в полной мере соблюдают рекомендации ЕК по исключению китайских поставщиков оборудования для развития сетей 5G. В исследовании отмечается, что из этих 17 стран 6 частично придерживаются мер по снижению рисков кибербезопасности сетей (Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Финляндия, Франция), 7 находятся в процессе внедрения ограничений (Греция, Испания, Польша, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия), а 4 не планируют использовать их (Австрия, Болгария, Венгрия, Кипр). При этом сети Кипра зависят от китайского оборудования на 100%, Австрии — на 67%, а Болгарии и Венгрии — на 65% и 62% соответственно.