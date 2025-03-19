Экспорт вина из Грузии в Россию в январе — феврале 2025 года сократился в 2,3 раза

ТБИЛИСИ, 19 марта. /ТАСС/. Грузия за два месяца текущего года экспортировала в Россию около 5,6 тыс. тонн вина, что в 2,3 раза меньше аналогичного показателя в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии, опубликованные на сайте ведомства.
Там сообщается, что Грузия экспортировала в Россию 5 643,7 тонны вина на сумму $16 млн. В январе — феврале прошлого года аналогичный показатель составил 13 205,9 тонны вина на сумму $35,9 млн. Всего Грузия поставила за границу вино на сумму $29,4 млн — 3,5% всего экспорта товаров.
Объем поставок минеральной воды в Россию вырос на 8,3% и достиг около 23,6 тыс. тонн. Импорт товаров из России в Грузию составил в январе — феврале $344,2 млн, что на 9,7% выше аналогичного показателя прошлого года. Импорт нефти и нефтепродуктов составил 157,2 тыс. тонн на сумму $112,6 млн, что на 30% выше данных прошлого года. При этом на 30,9% сократился объем закупок пшеницы и меслина (32,8 тыс. тонн).