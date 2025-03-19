НОЛ: около 70% МСП уйдут с ломбардного рынка при возвращении ограничений ПСК

«Сегодня клиентами ломбардов являются 2−2,5 млн россиян. Минимум треть от этого числа, то есть более полумиллиона человек, могут лишиться возможности пользоваться услугами ломбардов из-за дальнейшего сокращения количества компаний на этом рынке. В последние три года число ломбардов, зарегистрированных в реестре ЦБ РФ и работающих в рамках регуляторных норм, постепенно снижается — если в 2021 году их было 2,2 тыс., то, по данным на март 2025 года, — чуть больше 1,8 тыс.», — сообщил Лазутин.