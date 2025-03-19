НОЛ: около 70% МСП уйдут с ломбардного рынка при возвращении ограничений ПСК

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Около 70% малых и средних компаний уйдут с ломбардного рынка в случае возвращения ограничений полной стоимости кредитов (ПСК), а доступность займов для населения существенно снизится. Об этом сообщила пресс-служба Национального объединения ломбардов (НОЛ).
По данным объединения, сегодняклиентами ломбардов являются 2−2,5 млн россиян. По данным на март 2025 года, число ломбардов, зарегистрированных в реестре ЦБ РФ и работающих в рамках регуляторных норм, составляет чуть больше 1,8 тыс. Согласно данным ЦБ РФ, в третьем квартале 2024 года прибыль ломбардов выросла до 6,2 млрд руб., что почти в 2 раза выше показателя за аналогичный период 2023 года.
«В случае возвращения ограничения ПСК около 70% средних и малых компаний в среднесрочной перспективе уйдут с ломбардного рынка и доступность займов для населения существенно снизится. В результате многие граждане, особенно нуждающиеся в небольших займах, потеряют доступ к обслуживанию в ломбардах и будут вынуждены обращаться к нелегальным кредиторам, действия которых сложно проконтролировать или оспорить», — сказал глава НОЛ Алексей Лазутин, слова которого приводятся в сообщении.
По подсчетам Национального объединения ломбардов, в случае отмены 1 апреля моратория на ограничение полной стоимости кредитов (ПСК) для ломбардов большая часть средних и малых игроков в среднесрочной перспективе уйдет с рынка в теневой сегмент, что приведет к ограничению доступности ломбардных займов для россиян и ущемлению прав заемщиков.
«Сегодня клиентами ломбардов являются 2−2,5 млн россиян. Минимум треть от этого числа, то есть более полумиллиона человек, могут лишиться возможности пользоваться услугами ломбардов из-за дальнейшего сокращения количества компаний на этом рынке. В последние три года число ломбардов, зарегистрированных в реестре ЦБ РФ и работающих в рамках регуляторных норм, постепенно снижается — если в 2021 году их было 2,2 тыс., то, по данным на март 2025 года, — чуть больше 1,8 тыс.», — сообщил Лазутин.
По его мнению, тенденция перехода ломбардов в смежные сегменты скупки и комиссионной торговли, где нет ограничения полной стоимости кредита, резко усилится, если 1 апреля 2025 года для ломбардов вернется ограничение ПСК.
«Особенно пострадают те люди, которые не могут получить кредиты в банках или микрофинансовых организациях в силу плохой кредитной истории или высокой закредитованности. Поэтому нельзя допустить, чтобы ломбарды уходили с рынка, они выполняют важную социальную функцию — время от времени их услугами пользуется десятая часть населения России. Ломбардный рынок должен развиваться и прирастать новыми компаниями, так как ломбард — это инструмент повышения доступности финуслуг для россиян», — подчеркнул Лазутин.