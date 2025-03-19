Эксперт объяснил, что делать, если мошенники оформили на вас кредит

Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов, рассказал «Ленте.ру» о том, какие действия необходимо предпринять при обнаружении сомнительного кредита, вероятно оформленного мошенниками. Эксперт подчеркнул необходимость немедленного обращения в правоохранительные органы и банк для защиты своих прав.
«Сначала обратитесь в полицию. Вы можете оформить заявление на официальном сайте МВД России, но предпочтительнее посетить отделение лично. После подачи заявления вам выдадут талон-уведомление, который обязательно сохраните — он потребуется для отслеживания хода расследования. Далее составьте заявление в банк, где был оформлен кредит. Просите провести внутреннюю проверку и приостановить действие кредитного договора», — рекомендовал Виноградов.
Профессор отметил, что при подтверждении факта мошенничества банки часто освобождают пострадавших клиентов от заемных обязательств. Однако, если кредитная организация отказывается взаимодействовать, эксперт посоветовал обращаться в Центральный банк России через онлайн-приемную или подавать заявление в прокуратуру.
В случае, если мошеннический займ был оформлен в микрофинансовой организации (МФО), Виноградов предложил дополнительно связаться с саморегулируемой организацией (СРО), в которой зарегистрирована данная МФО.
«Если ни одно из вышеуказанных действий не помогло, подавайте гражданский иск в суд. Практика показывает, что суды часто поддерживают пострадавших граждан, если качественно собраны доказательства непричастности лица к получению кредита. Обратите внимание, что внесение платежей по спорному кредиту может рассматриваться как признание долга согласно статье 183 Гражданского кодекса РФ. Поэтому, пока ведется разбирательство, воздержитесь от выплат и отправьте в банк нотариально заверенное заявление о непризнании задолженности», — подчеркнул профессор.
Для минимизации рисков возникновения подобных ситуаций Виноградов посоветовал регулярно проверять свою кредитную историю, а также рассмотреть возможность установления самозапрета на получение кредитов и займов.
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