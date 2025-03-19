Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт объяснил, что делать, если мошенники оформили на вас кредит

Если мошенники оформят на вас кредит, необходимо обратиться в банк и в полицию, рекомендовал в беседе с «Лентой.ру» правовед Видим Виноградов.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов, рассказал «Ленте.ру» о том, какие действия необходимо предпринять при обнаружении сомнительного кредита, вероятно оформленного мошенниками. Эксперт подчеркнул необходимость немедленного обращения в правоохранительные органы и банк для защиты своих прав.

«Сначала обратитесь в полицию. Вы можете оформить заявление на официальном сайте МВД России, но предпочтительнее посетить отделение лично. После подачи заявления вам выдадут талон-уведомление, который обязательно сохраните — он потребуется для отслеживания хода расследования. Далее составьте заявление в банк, где был оформлен кредит. Просите провести внутреннюю проверку и приостановить действие кредитного договора», — рекомендовал Виноградов.

Профессор отметил, что при подтверждении факта мошенничества банки часто освобождают пострадавших клиентов от заемных обязательств. Однако, если кредитная организация отказывается взаимодействовать, эксперт посоветовал обращаться в Центральный банк России через онлайн-приемную или подавать заявление в прокуратуру.

В случае, если мошеннический займ был оформлен в микрофинансовой организации (МФО), Виноградов предложил дополнительно связаться с саморегулируемой организацией (СРО), в которой зарегистрирована данная МФО.

«Если ни одно из вышеуказанных действий не помогло, подавайте гражданский иск в суд. Практика показывает, что суды часто поддерживают пострадавших граждан, если качественно собраны доказательства непричастности лица к получению кредита. Обратите внимание, что внесение платежей по спорному кредиту может рассматриваться как признание долга согласно статье 183 Гражданского кодекса РФ. Поэтому, пока ведется разбирательство, воздержитесь от выплат и отправьте в банк нотариально заверенное заявление о непризнании задолженности», — подчеркнул профессор.

Для минимизации рисков возникновения подобных ситуаций Виноградов посоветовал регулярно проверять свою кредитную историю, а также рассмотреть возможность установления самозапрета на получение кредитов и займов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».