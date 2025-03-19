Эксперт объяснил, что делать, если мошенники оформили на вас кредит

«Если ни одно из вышеуказанных действий не помогло, подавайте гражданский иск в суд. Практика показывает, что суды часто поддерживают пострадавших граждан, если качественно собраны доказательства непричастности лица к получению кредита. Обратите внимание, что внесение платежей по спорному кредиту может рассматриваться как признание долга согласно статье 183 Гражданского кодекса РФ. Поэтому, пока ведется разбирательство, воздержитесь от выплат и отправьте в банк нотариально заверенное заявление о непризнании задолженности», — подчеркнул профессор.