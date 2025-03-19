Экономист сравнила размер госдолга России с другими странами

Несмотря на то, что госдолг РФ в последние годы увеличивается, по мировым меркам он остается весьма небольшим, отметила экономист.
«29 трлн рублей — это только 14,5% ВВП России. У большинства стран мира госдолг по отношению к ВВП значительно больше российского», — напомнила она.
Например, по данным МВФ за 2023 год, госдолг Китая составляет порядка 85% ВВП, Индии — 83% ВВП, Германии — 63% ВВП, Великобритании — 100% ВВП, Франции — 112% ВВП.
«Российский госдолг хотя и небольшой, но очень дорогой в обслуживании, что связано с крайне высокими ставками на нашем финансовом рынке», — отметила Вера Кононова.
В итоге на 2025 год в федеральном бюджете запланировано почти 3,2 трлн руб. на обслуживание госдолга — и эта сумма уже почти в 3 раза выше того, что было в 2021 году, резюмировала эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».