Экономист спрогнозировал решение ЦБ по ключевой ставке 21 марта

По его словам, ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Вероятность изменения ставки он оценил как крайне низкую.
«Этому есть несколько причин. Данные по инфляции говорят о том, что влияние ключевой ставки на ее рост крайне ограничено, ведь повышение ставки сопровождалось дальнейшим ростом цен на протяжении длительного периода времени, поэтому ссылка на временной лаг здесь неуместна (по данным Росстата, годовая инфляция в феврале 2025 года ускорилась до 10,06%)», — пояснил эксперт.
Как отметил Владимир Осипов, в этих условиях повышение ключевой ставки повлечет за собой дальнейшее снижение темпов экономического роста, а также рост ставок по депозитам. В депозиты будет привлечено ещё больше средств, но в качестве кредитов они востребованы не будут, так как цена займа будет слишком высокой.
При этом, напомнил он, банки сохраняют обязанность выплачивать по депозитам соответствующие проценты, а так как кредиты очень дороги и не востребованы, то кредитным организациям придется делать условия по депозитам менее привлекательными.
Эксперт добавил, что снижение ключевой ставки сейчас также маловероятно. В будущем его можно ожидать при снижении темпов инфляции.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».