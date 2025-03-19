Экономист спрогнозировал решение ЦБ по ключевой ставке 21 марта

Как отметил Владимир Осипов, в этих условиях повышение ключевой ставки повлечет за собой дальнейшее снижение темпов экономического роста, а также рост ставок по депозитам. В депозиты будет привлечено ещё больше средств, но в качестве кредитов они востребованы не будут, так как цена займа будет слишком высокой.