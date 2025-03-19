Ekonomim: ЦБ Турции может продать 10 млрд долларов для стабилизации лиры

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Как напомнило издание, курс турецкой лиры опустился к доллару на 11% после новостей о задержании оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
Во второй половине дня, после интервенции ЦБ, курс турецкой валюты стабилизирвался.
Как рассказали Ekonomim представители рынка, к настоящему времени объемы долларов, проданных ЦБ Турции, превысили 5 млрд долларов.
По данным на 15:25 мск, курс доллара составлял 38,0127 лиры.