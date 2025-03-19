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Ekonomim: ЦБ Турции может продать 10 млрд долларов для стабилизации лиры

Центральный банк Турции, чтобы стабилизировать курс национальной валюты, может продать около 10 млрд долларов из резервов, пишет газета Ekonomim.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как напомнило издание, курс турецкой лиры опустился к доллару на 11% после новостей о задержании оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Во второй половине дня, после интервенции ЦБ, курс турецкой валюты стабилизирвался.

Как рассказали Ekonomim представители рынка, к настоящему времени объемы долларов, проданных ЦБ Турции, превысили 5 млрд долларов.

По данным на 15:25 мск, курс доллара составлял 38,0127 лиры.