Цыбульский: системные меры поддержки экспортеров нуждаются в дополнениях

«У нас есть системные общие меры поддержки, которые предоставляются через российские экспортные центры. Есть меры поддержки, которые есть у Министерства промышленности и торговли [РФ]. Но вот наша как раз роль — искать такие специфические меры поддержки, которые нужны в конкретном регионе, конкретной отрасли», — сказал Цыбульский.
По словам собеседника агентства, у каждой территории и отрасли есть нюансы, на которые необходимо обращать внимание. И специфические меры поддержки помогут усилить эффект от общесистемных мер.