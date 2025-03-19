Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цыбульский: системные меры поддержки экспортеров нуждаются в дополнениях

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Системные меры поддержки экспортеров в регионах и конкретных отраслях нуждаются в специфических дополнениях, сообщил в интервью ТАСС председатель комиссии Госсовета по направлению «Международная кооперация и экспорт», губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Источник: Freepik

«У нас есть системные общие меры поддержки, которые предоставляются через российские экспортные центры. Есть меры поддержки, которые есть у Министерства промышленности и торговли [РФ]. Но вот наша как раз роль — искать такие специфические меры поддержки, которые нужны в конкретном регионе, конкретной отрасли», — сказал Цыбульский.

По словам собеседника агентства, у каждой территории и отрасли есть нюансы, на которые необходимо обращать внимание. И специфические меры поддержки помогут усилить эффект от общесистемных мер.