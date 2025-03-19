Цыбульский: системные меры поддержки экспортеров нуждаются в дополнениях

«У нас есть системные общие меры поддержки, которые предоставляются через российские экспортные центры. Есть меры поддержки, которые есть у Министерства промышленности и торговли [РФ]. Но вот наша как раз роль — искать такие специфические меры поддержки, которые нужны в конкретном регионе, конкретной отрасли», — сказал Цыбульский.