CNBC: китайские акции обгоняют американские из-за спроса на ИИ и тарифов Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Китайские акции с начала 2025 года выросли на 19%, обойдя американские активы, которые вошли в коррекцию на фоне торговой политики президента США Дональда Трампа и опасений рецессии. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на аналитиков и данные банков.
«У США был хороший период, и он подходит к концу, потому что политика Трампа бьет по экономике. Китай же был в очень неудачном периоде, но, похоже, выглядит так, что он восстанавливается», — передает телеканал слова главы инвестиционной компании Port Shelter Investment Management Ричарда Харриса. Индекс MSCI China прибавил 19% к 9 марта, что стало лучшим стартом года в истории, ссылается телеканал на данные Goldman Sachs.
В то же время индексы S&P 500 и Nasdaq упали более чем на 10% на прошлой неделе из-за распродажи акций «великолепной семерки» — Alphabet, Amazon, Apple, Meta (признана в России экстремистской), Microsoft, Nvidia и Tesla, вызванной боязнью торговой войны и спада экономики. Рост китайских акций связан с их недооценкой и развитием искусственного интеллекта, в частности китайской модели DeepSeek R1. При этом новые тарифы США грозят замедлить рост ВВП страны с 2,8% в 2024 году до менее 2% в 2025-м, поясняет телеканал.
CNBC ссылается на аналитика Eastspring Investments Кена Вонга, который прогнозирует стагфляцию в США из-за тарифов, которые могут поднять инфляцию и затормозить рост. Оптимизм вокруг китайского ИИ и спад «американской исключительности», доминировавшей последние 5−7 лет, меняют настроения инвесторов, считает телеканал.
1 февраля Трамп подписал указ о повышенных тарифах на товары из Канады, Китая и Мексики. Тарифы в размере 10% на импорт из КНР вступили в силу 4 февраля, а введение пошлин на канадскую и мексиканскую продукцию было отсрочено на месяц в связи с переговорами с руководством этих стран. 4 марта администрация США ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также подняла тарифы на товары из Китая с 10 до 20%.
11 марта Трамп заявил, что США повысят пошлины на поставки стали и алюминия из Канады в США до уровня 50%. Он пояснил, что это решение принято после введения властями Канады ответных пошлин на электроэнергию, поставляемую в США.