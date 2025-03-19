Что происходит с турецкой лирой и экономикой. Главное

В среду, 19 марта, курс турецкой лиры на фоне сообщений о задержании мэра Стамбула обновил исторический максимум к доллару, доходя до 41 лиры за доллар. Падение нацвалюты практически на 10% сопровождалось обрушением основного индекса Стамбульской биржи BIST 100 на открытии почти на 7%. Финансы Mail спросили у главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, как будет развиваться ситуация дальше.