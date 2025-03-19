Что происходит с турецкой лирой и экономикой. Главное

По мнению эксперта, главным фактором коррекции цен турецких активов стала информация об аресте мэра Стамбула — ключевого соперника действующего президента Эрдогана.
«Инвесторы продавали турецкие активы из-за переоценки политических рисков страны. Деньги любят тишину и стабильность, поэтому в цены турецких активов стали закладывать повышенную премию за политическую нестабильность», — отметил он.
Турецкие активы, вероятно, продавали как внутренние инвесторы, так и иностранные держатели, что оказало давление на турецкую лиру. «Ряд инвесторов могли рассчитывать на возможность возобновления диалога о вступлении Турции в Евросоюз. Однако теперь шансы на это снизились», — добавил Михаил Васильев.
Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от реакции оппозиции и действий властей.
В краткосрочном периоде неопределенность может оставаться высокой, и это будет находить отражение в волатильности цен на турецкие активы. Распродажи могут продолжиться в ближайшие дни, т.к. некоторые инвесторы продолжат выходить из турецких активов.
В то же время власти, вероятно, задействуют оперативные меры для стабилизации ситуации. Это могут быть валютные интервенции Центробанка, меры по поддержке рынка акций и облигаций, словесные интервенции.
Что будет дальше
Резкое ослабление лиры, по мнению аналитика, может привести к усилению инфляции в Турции, снижению доверия инвесторов к национальной валюте. Снова может усилиться долларизация экономики страны.
«В целом можно ожидать дальнейшего постепенного ослабления лиры. Можно сказать, что хроническое обесценение лиры является обычным элементом макроэкономической политики Турции последних лет. Лира слабеет который год подряд на двузначную величину и власти осознанно не предпринимают каких-то серьезных действий, чтобы это остановить». — рассказал собеседник Финансов Mail.
Тремя главными причинами ослабления лиры, по мнению Михаила Васильева, являются:
- общая направленность турецкой макроэкономической политики,
- дефицит текущего счета и дефицит бюджета,
- низкое доверие со стороны западных инвесторов.
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