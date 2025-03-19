Цены криптовалютного аналога доллара опустились ниже 85 рублей

Криптовалютный стейблкоин, привязанный к стоимости доллара США, показал минимальные ценовые значения за последний год, оставаясь при этом на несколько процентов выше официального курса доллара, установленного Центральным банком России, сообщает «РБК Крипто».
Курс USDT к рублю опустился ниже отметки 85 рублей. На p2p-платформе криптобиржи Bybit стейблкоин торговался в диапазоне 83−84 рублей, схожие значения фиксировались в онлайн-обменниках при использовании карт российских банков. По данным мониторинга, на утро 19 марта (09:15 мск) курс USDT стабилизировался в названном диапазоне.
Официальный курс доллара, объявленный Банком России на 19 марта, составляет 81,5018 рубля. Таким образом, стоимость USDT в криптовалютных сервисах остается несколько выше фиксации, предоставленной регулятором.
В начале 2025 года курс USDT достигал более 105 рублей, а его максимум был зафиксирован 18 января. Этот период совпал с историческим пиком стоимости биткоина, которая выросла до впечатляющих $110 тысяч 20 января. Однако к 9:30 мск 19 марта курс биткоина показал снижение на 24%, согласно данным TradingView.
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