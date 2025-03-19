Цены криптовалютного аналога доллара опустились ниже 85 рублей

В начале 2025 года курс USDT достигал более 105 рублей, а его максимум был зафиксирован 18 января. Этот период совпал с историческим пиком стоимости биткоина, которая выросла до впечатляющих $110 тысяч 20 января. Однако к 9:30 мск 19 марта курс биткоина показал снижение на 24%, согласно данным TradingView.