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ЦБ: инфляционные ожидания россиян снизились до 12,9%

Инфляционные ожидания жителей России в марте снизились на 0,8 процентных пункта, до 12,9%. Об этом свидетельствуют результаты опроса «инФОМ».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Отмечается, что значение стало минимальным с сентября 2024 года.

Согласно опросу, ожидаемая инфляция россиян в среднем составила 12,9%, снизившись с 13,7% в феврале.

При этом, наблюдаемая инфляция среди тех, кто имеет сбережения, составила 18,8% против 18,4% в феврале. Наблюдаемая инфляция среди россиян, у которых сбережений нет, осталась на уровне февраля — 13,6%.

Опрос проводился с 3 по 13 марта по заказу Банка России.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».