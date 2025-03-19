ЦБ: инфляционные ожидания россиян снизились до 12,9%

Отмечается, что значение стало минимальным с сентября 2024 года.
Согласно опросу, ожидаемая инфляция россиян в среднем составила 12,9%, снизившись с 13,7% в феврале.
При этом, наблюдаемая инфляция среди тех, кто имеет сбережения, составила 18,8% против 18,4% в феврале. Наблюдаемая инфляция среди россиян, у которых сбережений нет, осталась на уровне февраля — 13,6%.
Опрос проводился с 3 по 13 марта по заказу Банка России.
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