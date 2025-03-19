Большинство операций будут недоступны клиентам банка ОТП с вечера 21 по 22 марта

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Банк ОТП предупредил своих клиентов об обновлении систем, в этой связи большинство финансовых операций будут недоступны в период с 16:00 мск 21 марта по 8:00 мск 22 марта.
«21 марта с 16:00 до 22 марта 08:00 мск мы обновляем системы банка, чтобы сделать сервис удобнее. В этот период большинство операций будет недоступно», — говорится в уведомлении мобильного приложения банка.
В кредитной организации также советуют заранее запланировать оплату кредитов, денежные переводы, снятие наличных и другие важные операции.