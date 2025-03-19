Японский экспорт растет более быстрыми темпами перед введением пошлин США

В разбивке по регионам поставки в Китай выросли на 14,1%, что, вероятно, связано с празднованием Китайского Нового года, в то время как экспорт в Европу снизился на 7,7%, передает агентство. Поставки в США выросли на 10,5% по стоимости и снизились на 3,3% по объёму.