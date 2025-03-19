Японский экспорт растет более быстрыми темпами перед введением пошлин США

В стоимостном выражении экспорт Японии в феврале вырос на 11,4% по сравнению с показателем прошлого года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Министерства финансов. Однако сумма поставок за рубеж так и достигла среднего прогноза роста на 12,6%.
Импорт, напротив, снизился на 0,7% вопреки ожиданиям роста на 0,8%, говорится в материале агентства. Таким образом торговый баланс Японии снова стал положительным, с профицитом в 584,5 млрд йен (3,9 млрд долларов).
«Я думаю, что некоторый рост экспорта может быть связан с наплывом заказов до введения тарифов Трампа,» — прокомментировал ситуацию в интервью Bloomberg Юити Кодама, экономист из Исследовательского института Мэйдзи Ясуда. — «Стоит отметить, что экспорт в США сократился по объёму».
В разбивке по регионам поставки в Китай выросли на 14,1%, что, вероятно, связано с празднованием Китайского Нового года, в то время как экспорт в Европу снизился на 7,7%, передает агентство. Поставки в США выросли на 10,5% по стоимости и снизились на 3,3% по объёму.
По данным Bloomberg, профицит торгового баланса Японии с Америкой в феврале составил 918,8 млрд йен, что на 29% больше, чем годом ранее. Поставки автомобилей в Соединенные Штаты выросли почти на 14%. Трамп давно критикует торговый дефицит США с Японией, и недавно президент обвинил Японию и Китай в получении несправедливого преимущества за счёт валютной политики — обвинения, которые Токио отрицает.
Японии до сих пор не удалось добиться от администрации Трампа освобождения от прямых пошлин, несмотря на, казалось бы, позитивную встречу лидеров двух стран в феврале.