Bloomberg: США импортируют рекордные объемы меди на фоне риска новых пошлин

В конце февраля Трамп поручил министру торговли страны Говарду Латнику рассмотреть возможность введения пошлин на поставки меди в США. Латник в координации с главами Пентагона, министерства внутренних дел и Минэнерго проверит поставки меди в Соединенные Штаты из других государств на предмет их влияния на национальную безопасность страны. По итогам проверки могут быть введены пошлины на ее импорт. Предполагается, что глава Минторга представит Трампу отчет по результатам проверки не позднее, чем через 270 дней после подписания указа.