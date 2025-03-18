Занимательная история: власти потратили на обслуживание госдолга рекордные 2 трлн

Власти в прошлом году направили на обслуживание госдолга рекордные 2,3 трлн, следует из отчета Счетной палаты («Известия» его изучили). Только за год расходы по этой статье выросли на треть. Пока госдолг в России не превышает 15% от ВВП и он небольшой по сравнению с другими странами, теми же США, поэтому рисков для финансовой стабильности нет, считают эксперты. Однако в условиях санкций и отхода от токсичных валют занимать приходится на внутреннем рынке, размещая облигации федерального займа, и выплачивать по ним высокие проценты из-за ключевой в 21%. Это еще один аргумент для ЦБ снижать основной показатель, чтобы уменьшать давление на бюджет. Каковы риски наращивания заимствований — в материале «Известий».